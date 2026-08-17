Какви реформи са нужни в здравеопазването?

Мащабни реформи в здравеопазването предлагат управляващите - от закриването на 28-те Регионални здравни инспекции, през сливане на центровете за спешна медицинска помощ до съкращаване на администрацията.

"Едва ли точно тези реформи ще доведат до нещо съществено. Вероятно има нужда да разбутаме блатото. Всички предполагаме, че това е заради пари, но няма начин подобна реформа да доведе до сериозни спестявания и намаляване на дефицитите в системата. Ако продължаваме да бездействаме, няма да видим нищо добро", коментира зам.-председателят на Българската болнична асоциация (ББА) Андрей Марков за Bulgaria ON AIR.

Той не вижда начин да бъдат преодолени дефицитите, а според него основно трябва да бъде променен финансовият модел в здравната система.

"Парите не стигат. Разликата се заплаща от хората в тежко положение. Не е начинът болните хора да стигнат до медии, за да съберат пари да се лекуват", подчерта Марков в "България сутрин" и изтъкна, че имаме лошо управление на системата.

По думите му назначенията на ръководители на болници се случват по чисто политически принцип и оттам идват последващите проблеми.

"Не е лошо да взимат добри заплати, но онези, които ги изработват. Собственикът на лечебното заведение е еднолично отговорен. Да, ще спестим 2 млн. евро, но големият проблем с начина на управление на системата остава", заяви Марков.

Той е на мнение, че окрупняването има смисъл освен в Спешната помощ и в останалите управлявани от МЗ институции - примерно центровете за кръвовземане.

"Мизерията определя действия, които не водят до работещи за бъдещето решения. Много хора са обречени. Всеки случай на хирургична намеса изисква от близките да осигурят кръв", посочи Марков и акцентира върху недобрата мотивация на хората, които работят в тези кръвни центрове.

"Пациентите плащат не само финансово, но понякога и с живота си. Може би здравето не е на първо място."

Марков отбеляза, че трудът на медицинските сестри е изключително тежък, неблагодарен и нелицеприятен, непривлекателен.

Когато имаме нужда от тези хора, разбираме важността на тяхната професия, но тогава вече е късно, смята гостът.

"България може би е единствената страна, в която получавайки диплома по медицина, един човек има право да диагностицира и лекува, докато е жив. Това противоречи на всякаква логика и практика. Попадайки при хора с продължителен трудов стаж, тези хора започват да вредят. Не сертифицираме практиките на медицинските специалисти. Няма държава в света с толкова лекари на глава от населението", каза още Марков.