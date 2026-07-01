Депутатите задължиха ДАНС да предостави на парламента информация за управителя и подуправителя на НЗОК

Депутатите приеха проекторешение, с което се задължава председателят на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) да предостави на Народното събрание информация относно данни и проверки, отнасящи се до дейността на управителя и подуправителя на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) - д-р Петко Стефановски и проф. Момчил Мавров.

Проекторешението, внесено от "Демократична България" беше прието със 191 гласа "за", един глас "против", без "въздържал се".

Георги Петров от "Прогресивна България" направи предложение за промени, с които да се добави и дейността на управителя на НЗОК д-р Петко Стефановски, както и да се задължи председателя на ДАНС да предостави на Народното събрание информация, свързана с отношенията и обвързаности на д-р Стефановски и проф. Мавров с бивши и настоящи народни представители, както и бивши членове на Министерския съвет.

Нашата идея е, че когато Народното събрание изисква информация от ДАНС, тя следва да обхваща всички факти и обстоятелства, без да се стеснява кръгът от лица и данни, които могат да имат значение за информирано решение. Това ще даде обща картина за цялостната ситуация, отбеляза Георги Петров.

Парите за здравеопазване са изключително много и апетитите за тях ще продължат, затова е важно ДАНС да предостави тази информация, каза Божидар Божанов от "Демократична България". Въпросът е не просто да освободим Момчил Мавров, а да установим всичко по отношение на потенциална незаконна дейност, както и с кои лица е оперирал като съдружници, добави той.

В комисията за контрол над службите за сигурност постъпи предложение да се гледа дейността на управителя и подуправителя на НЗОК като комплект от управленски действия, каза Румен Миланов от "Прогресивна България". Контролът се осъществява от постоянната комисия, а не от Народното събрание, затова предложението ни е на база на данни, които ще получи комисията, да внесем доклад. Аз ще гласувам против при обсъждането на това предложение в зала, посочи Миланов.

Божанов отговори, че Конституцията ясно казва, че контролът се осъществява от Народното събрание, парламентарните комисии са помощни органи. Законът за защита на класифицираната информация и Конституцията ясно казват, че можем и понякога трябва да вземем тези решения в пленарна зала, коментира той.

Според мотивите предоставянето на документите следва да се извърши при спазване на Закона за защита на класифицираната информация. Искането не цели публично разгласяване на класифицирана информация, а нейното предоставяне на народните представители, които имат право на достъп, да могат да се запознаят с относимите материали. Проекторешението е необходимо с оглед принципите на публичност, отчетност, законност и защита на обществения интерес при управлението на публични средства в системата на здравеопазването, посочват вносителите.