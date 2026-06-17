Божанов: ПБ да изтегли номинацията на Асен Меджидиев за подуправител на НЗОК

След оставката на Момчил Мавров по наша инициатива, виждаме, че последващият ход е грешен. Номинацията на "Прогресивна България" е за Асен Меджидиев за подуправител на НЗОК, който е бил началник на Мавров и който първи го е изпратил в Здравната каса като шеф на Надзора.

Това заяви пред журналисти в парламента депутатът от ПГ на "Демократична България" Божидар Божанов.

Според Божанов знакът е, че се сменя едното лице от фасадата с другото лице от фасадата, но всъщност отзад най-вероятно схемите ще продължат по същия начин.

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"Това е сериозен проблем и за това призоваваме управляващите да изтеглят тази кандидатура и да предложат истински реформатор, който в тази тежка ситуация с бюджета, по техните думи, да направи така, че Здравната каса да не се източва, и да не е поредният, който ще си затваря очите за определени схеми", призова той.

Попитан имат ли някого предвид, който да заеме поста на подуправител на НЗОК, Божанов отговори отрицателно.

ДБ ще предложат Здравната каса да има само един подуправител.

"Няма нужда от толкова много постове за хора, които в крайна сметка слагат чадъри върху една или друга схема", категоричен е Божанов.

Помолен за коментар, свързан с публикация на "Политико", в която се твърди, че най-вероятно България ще бъде срещу част от поредния пакет от санкции срещу Руската федерация, той заяви:

"Първо да проверим дали е вярно. Ние винаги сме подкрепяли общата европейска политика по отношение на санкциите. Според нас следва да продължим да я подкрепяме."

Божанов напомни, че ДБ имат позиция във връзка със запалените дипломатически коли, собственост на българското посолство в Скопие.