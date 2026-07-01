Министерският съвет одобри Бюджет 2026

Министерският съвет одобри проекта на държавния бюджет за 2026 година - първият, изготвен изцяло в евро.

Финансовата рамка предвижда дефицит от 5,7% от БВП, или около 7,2 млрд. евро, както и нов държавен дълг, с който общият дълг на страната ще достигне 37,7 млрд. евро, или 31,1% от БВП.

Финансовият министър Гълъб Донев подчерта, че очаква "сериозна, отговорна и смислена работа и дискусия" по бюджетната рамка в парламента, съобщи Нова телевизия.

По думите му важна стъпка в бюджетната процедура е обсъждането на параметрите и мерките в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Той припомни, че по време на проведените в понеделник разговори по проектобюджетите на НЗОК, държавното обществено осигуряване и държавния бюджет е поел ангажимент да предостави повече информация за разходите за издръжка и капиталовите разходи, заложени в бюджета за 2026 г.

Според представените данни разходите за издръжка през следващата година ще нараснат с 1 млрд. 34 млн. и 300 хил. лева спрямо бюджета за 2025 г. От тази сума 254 млн. и 800 хил. лева са свързани с европейско финансиране, а увеличението по националния бюджет възлиза на 779 млн. и 500 хил. лева.

Финансовият министър призова да се обърне внимание на структурата на тези разходи и на средствата, които вече са предвидени за конкретни дейности. По думите му от увеличението по националния бюджет 142 млн. и 200 хил. лева са предназначени за провеждането на извънредни парламентарни избори и предстоящите президентски избори. "Моля ви да обърнете внимание каква част от тези средства вече са разпределени по конкретни ангажименти", заяви още Гълъб Донев.

Сред мерките са поетапното въвеждане на лични осигуровки за държавните служители, които досега се поемаха изцяло от държавата, както и намаляването на разходите за издръжка на държавната администрация с 5%. В проекта са заложени още увеличение на винетните такси с 30% и разширяване на обхвата на тол системата.

За какво са предвидени 779,5 млн. евро по националния бюджет:

142,2 млн. евро – за извънредните парламентарни и предстоящите президентски избори;

48,5 млн. евро – за домакинството на България на колоездачната обиколка Giro d'Italia;

20 млн. евро – за подготовка на предстоящо домакинство на Евровизия;

139,5 млн. евро – неразплатени разходи от минали години за текущ ремонт и поддръжка по бюджета на МРРБ;

около 160 млн. евро – разходи по извънсъдебни споразумения, включително лихви и съдебни разноски;

96,9 млн. евро – увеличение на разходите по бюджетите на общините, реализирани със собствени приходи и преходни остатъци;

2,5 млн. евро – компенсации за превозвачите, осигуряващи училищен транспорт;

8,1 млн. евро – компенсации за родители на неприети деца в детски градини и ясли;

30 млн. евро – празничната добавка за Коледа и нова помощ по Закона за социалното подпомагане;

80,9 млн. евро – увеличение на разходите за отбрана;

170 млн. евро – подпомагане на земеделските производители заради увеличените цени на горивата;

55 млн. евро – помощ de minimis за транспортния сектор във връзка с увеличената толтакса.

„Обещаната държавна помощ ще се плати от план-сметката на Бюджет 2026 г“, каза Донев.

Капиталовите разходи

Финансовият министър съобщи, че капиталовите разходи за 2026 г. нарастват с 2 млрд. 487 млн. и 300 хил. евро спрямо бюджета за 2025 г., от които:

1 млрд. 856 млн. и 300 хил. евро – европейски средства;

631 млн. евро – национален бюджет.

Средствата за общините са 2 млрд. и 13 млн. евро, което представлява ръст от над 1 млрд. евро спрямо закона за 2025 г.

„С настоящия закон за първи път се залагат реалистично 1,1 милиарда евро“, заяви министърът.

По думите му общинската инвестиционна програма през 2024 и 2025 г. е била финансово неосигурена, а разплащанията са били минимални.

Намаление при министерствата

Финансовият министър отчете 381 млн. и 800 хил. евро нетно намаление на капиталовите разходи при министерствата и ведомствата.

Основното увеличение е за отбрана – 158 млн. евро, а разчетените капиталови разходи по централния бюджет са намалени до 227 млн. и 600 хил. евро, предназначени почти изцяло за разплащане на стари задължения от 2025 г.

Европейско финансиране

Общо планираните капиталови разходи с европейско финансиране са 5 млрд. 332 млн. евро, в това число:

3 млрд. 329 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост;

1 млрд. 426 млн. евро по оперативните програми.

„Ако не се усвои целевото финансиране по плана за възстановяване и устойчивост за реализация на проекти в срок, съществува риск проектите да се довършат за сметка на държавния бюджет, а от друга – да се наложи да връщаме европейски средства“, предупреди Донев.

Разходите на Министерския съвет

По отношение на бюджета на Министерския съвет Донев посочи, че ръстът е 8,5 млн. евро и се дължи на вече приети нормативни актове.

Сред конкретните разходи той изброи:

8 млн. 239 хил. 915 евро – за плащания по решение на ВКС;

270 хил. евро – за охрана на демонтираните фигури и обезопасяване на Монумента на Съветската армия;

12 хил. евро – за събитие, свързано със 150-годишнината от Априлското въстание.

„Това са така наречените разходи на Министерския съвет за кафе, коли и тоалетна хартия. Ръст от 58%. Да правиш Фейсбук рубрика перо по перо не е като да правиш бюджет перо по перо“, заяви министърът.