Бюджетът под обстрел: КНСБ настоява за повече прозрачност и таван на заплатите

Бюджет 2026 се превръща във фронтова линия между държава, бизнес и общество. План-сметката коментира председателят на КНСБ Пламен Димитров пред Bulgaria ON AIR.

"Няма как да ни харесва нещо, което се оказва по-лошо от това, което имахме на 17 декември миналата година - второто издание на неприетия бюджет тогава. Ако погледнем двата бюджета, разходите за издръжка и за капитал са пораснали спрямо 2025 г. с 5,1 млрд. евро. 3,5 млрд. повече капиталови разходи и 1,6 млрд. евро издръжка повече, което отново се изразява в неплатени фактури и ремонти по пътищата. Това формира този дефицит над 3%. Рамката не е много в ред", обясни синдикатът.

Според Димитров е невъзможно да изпълним цялото пето плащане по Плана за възстановяване и устойчивост. Той добави, че дефицитът възлиза на 7 млрд. евро.

"Сега има 700 млн. евро по-малко за заплати, отколкото имаше миналата година. Поискахме да ни дадат писмено отговор къде отиват финансите и се надяваме да го получим черно на бяло. Да не правим стъпки, които взривяват част от администрацията. Имаме въпроси за неплатените фактури - двете числа, които се споменават - 1,9 млрд. евро в капиталовите и 1,6 млрд. евро в текущата издръжка, правят колосални суми - Гълъб Донев говореше за 2 млрд. и нещо евро", обясни Димитров в предаването “Денят ON AIR”.

Таван на заплатите в администрацията

Димитров добави, че е било подкрепено предложението за таван на заплатите в администрацията. “Правим уж административна реформа, а когато дойдат големите пари, обяснение няма. Двете силови ведомства харчат около 2,5-3 млрд. евро на година. Трябва да има мярка и еднакъв аршин", посочи председателят на КНСБ.

Силовите ведомства

Автоматизмът в силовите ведомства, както и някои други, е редно да изпадне, на мнение е Димитров.

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"Проблемът на бюджета е дали в крайна сметка имаме обосновка как като на полугодието сме похарчили 1/3 от капиталовата програма, как ще похарчим останалите 2/3 до края на годината? Би трябвало да се коментира публично в парламента още утре. Няма щедрост в социалните плащания, има замразяване. Това е бюджет, който не може да се нарече разточителен. Продължаваме да ядем едни от най-скъпите продукти в ЕС. За много продукти сезонният фактор е елиминиран. Хубав пазар, но не работи. Нека най-накрая има санкции", коментира президентът на КНСБ.