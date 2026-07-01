Издирваното момиче от Варна може да е отвлечено от пастрока си

Близки на издирваното 11-годишно момиче от Варна твърдят, че то е отвлечено, съобщава bTV.

Според тях детето е отвлечено от мъжа, който преди време е живеел на семейни начала с майка ѝ. Предполага се, че изчезването ѝ се е случило след нападение в дома.

“При пиянска свада бащата влиза с взлом в дома на бившата си приятелка, това не е биологичния баща на детето. Започва първо да напада детето. След това майката в опит да защити детето е отнесла някакъв побой, с част от табуретка, доколкото се твърди. Оттам насетне той отвлича детето, връзва майката с въже, залепя ѝ устата и по няколко версии напуска селото. И досега е в неизвестност“, разказва Боян Доцев.

Акция за издирване

Димитър Владимиров, кметът н село Константиново, подготвя спасителна акция за издирване на момичето.

От ОДМВР-Варна обявиха, че се издирват 11-годишната Наталия Славова Асенова и 40-годишния Асен Антонов Симеонов, който е свързан с изчезването на детето.

По данни на полицията Наталия е висока около 160 см, с едро телосложение, кестенява коса до раменете и светли очи. При изчезването си е била облечена със светъл дълъг панталон, бяло късо яке с червени цветчета и черни маратонки.

Асен Симеонов е с ръст около 170 см и едро телосложение. Той е с късо подстригана коса и кафяви очи. Според описанието е бил облечен със синя тениска с къс ръкав, черен спортен панталон и черни маратонки.

От ОДМВР – Варна призовават всички граждани, които разполагат с информация за местонахождението на детето или на Асен Антонов Симеонов, незабавно да подадат сигнал на телефон 112, в най-близкото районно управление на МВР или на дежурните телефони на ОДМВР – Варна.