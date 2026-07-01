11-годишна от Варна изчезна с мъж на 40 г., полицията ги издирва

11-годишната Наталия Славова Асенова от с. Константиново е издирвана от полицията във Варна, съобщава областната дирекция.

По първоначална информация детето е било придружавано от 40-годишния Асен Антонов Симеонов, който също се издирва във връзка със случая, допълва bTV.

По данни на полицията Наталия е висока около 160 см, с едро телосложение, кестенява коса до раменете и светли очи. При изчезването си е била облечена със светъл дълъг панталон, бяло късо яке с червени цветчета и черни маратонки.

Асен Симеонов е с ръст около 170 см и едро телосложение. Той е с късо подстригана коса и кафяви очи. Според описанието е бил облечен със синя тениска с къс ръкав, черен спортен панталон и черни маратонки.

От информацията от полицията не става ясно дали има роднинска връзка между детето и 40-годишния мъж.

Полицията отправя апел и за споделяне на информацията, тъй като това може да съдейства за по-бързото откриване на детето и гарантиране на неговата безопасност.