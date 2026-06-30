Обраха къщата на социолога Кънчо Стойчев

Полицията в Сандански разследва кражба от имот на социолога Кънчо Стойчев, намиращ се в село Зорница край Мелник.

Открадната е метална каса. Според местните медии от там са задигнати между 90 хиляди евро и 100 евро, както и документи. Кънчев обаче отрече пред медии да е имало такава сума. От Dnes.bg позвънихме на социолога да уточним какво е откраднато, но засега той не вдига телефона си.

Сигналът за кражбата е подаден от брата на социолога в сутрешните часове в неделя, в РУ-Сандански. Кражбата е извършена за времето от 12 часа на 26 юни до 9,30 часа на 28 юни.

Съобщението на полицията гласи, че чрез увреждане на вратата е проникнато в къща в семеен комплекс, намиращ се в землището на с. Зорница, общ. Сандански. Извършена е кражба на каса с намираща се в нея парична сума. Стойността на нанесената щета е в процес на установяване. Образувано е досъдебно производство. Работата по случая продължава.

;Луксозният комплекс с винарна в село Зорница бе собственост на Кънчо Стойчев, но бе продаден в края на 2025 година на Нов собственик на дружеството стана „Мениджмънт Файненшъл Груп“. Социологът запази своята къща там.

По случая е образувано досъдебно производство, а към момента се извършват процесуално-следствени действия.

Според разследващи източници касата не е била закрепена по надлежния ред. Тя е била изнесена през вратата на верандата, която е била разбита с метален предмет, най-вероятно щанга.

Информацията до момента сочи, че достъп до помещението са имали чистачка и двама работници, които са знаели къде се намира касата. Тези обстоятелства също се проверяват в хода на разследването.

Преди време Стойчев се оттегли и от друга своя бизнес структура – „Галъп Интернешънъл Болкан“, където дълги години беше съдружник със социолога Андрей Райчев.

Очаква се Кънчо Стойчев, който в момента се намира извън България, да се завърне в страната, за да бъде разпитан във връзка със случая.