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Брутална катастрофа край КПП Босна, единият от шофьорите почина

Другият водач е с опасност за живота и е настанен в реанимацията

01.07.2026 | 15:06 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Челен сблъсък между два леки автомобила с бургаски регистрации стана на около 1 км след КПП Босна по пътя Бургас-Малко Търново. Инцидентът е станал около 12:10 ч. 

Единият от шофьорите е починал, съобщиха от Областната дирекция на МВР-Бургас.

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Той е на 51 години от с. Крушевец, община Созопол. 

Вторият водач, предизвикал пътния инцидент, 65-годишен бургазлия е откаран в Университетската многопрофилна болница за активно лечение в Бургас с "политравматизъм". Настанен е в отделение "Реанимация", с опасност за живота.

Преминаването в отсечката се осъществява в едната пътна лента при ръчно регулиране от страна на полицейски служители.

 

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