Брутална катастрофа край КПП Босна, единият от шофьорите почина

Челен сблъсък между два леки автомобила с бургаски регистрации стана на около 1 км след КПП Босна по пътя Бургас-Малко Търново. Инцидентът е станал около 12:10 ч.

Единият от шофьорите е починал, съобщиха от Областната дирекция на МВР-Бургас.

Той е на 51 години от с. Крушевец, община Созопол.

Вторият водач, предизвикал пътния инцидент, 65-годишен бургазлия е откаран в Университетската многопрофилна болница за активно лечение в Бургас с "политравматизъм". Настанен е в отделение "Реанимация", с опасност за живота.

Преминаването в отсечката се осъществява в едната пътна лента при ръчно регулиране от страна на полицейски служители.