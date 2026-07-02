Само за ден: Тол камерите хванаха 485 камиона нарушители

За камиони в изпреварващата лента вече следят тол камерите от началото на юли. Директорът на Националното тол управление проф. Олег Асенов даде повече подробности в кои участъци ще има допълнителен контрол и как ще се прилагат санкциите.

“Засилва се контролът върху изпреварващите тежкотоварни автомобили по основните автомагистрали по пътя към морето - на АМ “Тракия“ 12 отсечки, на “Хемус“ 3 отсечки. Вчерашният ден, още в първия ден, имаме 485 нарушители. А за тестовия месец юни нарушителите бяха повече от 13 хиляди”, посочи проф. Асенов пред Нова тв.

Той добави, че нарушителите са предадени по електронен път към съответните областни управления на МВР, като специално тези, които са чуждестранни, са включени в така наречения бял списък.

“За транзитно преминаващите сме разработили мярка с колегите от МВР на Шенгенските пунктове и в момента на кулата тази мярка работи изключително ефективно. На дневна база имаме повече от 50 чуждестранни автомобила, които са спрени в реално време и на тях са съставени съответните актове и глоби”, каза проф. Асенов и допълни, че с Турция механизмът отдавна е работещ, тъй като там има възможност за проверка.

Националното тол управление е направило обход и пълна проверка на знаковото стопанство. “Което означава, че ние сме проверили, че в зоните на контрол са налични достатъчно количество забранителни знаци, които да оказват на водачите, че тежкотоварните автомобили не могат да изпреварват в тези зони”, заяви Асенов.

Експертът е категоричен - не можем да поставим камера на всеки километър, но дори и да го направим, пак ще има нарушения.

Камерите ще работят денонощно и във всеки сезон.