Параноичният Путин увеличава личната си охрана до 800 служители

Владимир Путин е увеличил броя на служителите, отговорни за личната му охрана, на над 800.

Руският президент, който според съобщенията е станал по-параноичен относно безопасността си през последните месеци, е разпоредил увеличение на централния апарат на Федералната служба за охрана (ФСО), според проект на указ, който ще влезе в сила в сряда.

Това е четвъртият път, когато Путин нарежда увеличение, откакто започна пълномащабното си нахлуване в Украйна, пише The Telegraph.

ФСО е отговорна за защитата на висши членове на правителството, по-специално на руския президент, но също така и на неговото семейство и тесен кръг от служители, като например премиера.

Нейните служители охраняват резиденциите на Путин и го придружават при пътувания, както и управляват държавните комуникации и изучават общественото мнение за руския президент. Те са упълномощени и да провеждат "мерки за информационна война“.

Смята се, че общият състав на ведомството наброява над 50 хиляди служители. Съгласно новия указ, числеността на централния апарат – звеното, пряко отговарящо за сигурността на Путин, ще бъде увеличена от 785 на 812 души.

Преди началото на инвазията числеността на централното управление на ФСО не се е променяла в продължение на близо 13 години, като през 2010 г. служителите са били с около 100 по-малко, отколкото са днес.

По-строги протоколи

Руски независими медии следят нарастващото влияние на ФСО по време на войната и превръщането ѝ в една от най-мощните структури, действащи в Кремъл.

Според оценки на европейските разузнавателни служби, от началото на тази година ведомството прилага все по-строги протоколи, продиктувани от нарастващите заплахи от дронове с голям обсег и опасенията от евентуален преврат или покушение.

Твърди се, че на служителите, работещи в непосредствена близост до Путин, е забранено да използват мобилни телефони или други устройства с интернет връзка, както и да ползват обществен транспорт. В домовете им също така са инсталирани системи за сигурност.

Според източник, цитиран от Telegram канала "Можем обяснить“, дори ръчните часовници са попаднали в списъка със забранени предмети. Твърди се, че от средата на април насам служителите имат нареждане да ги свалят, когато се намират в присъствието на лидера.

Службата за охрана (ФСО) се е утвърдила като трамплин към кремълския елит. Тя служи като надежден източник на лоялни кадри за регионалното управление и други висши длъжности.

Алексей Дюмин, бивш телохранител на Путин, израства от охранител на президента до ръководител на Силите за специални операции, а през 2010-те години заема поста заместник-министър на отбраната. От 2024 г. той изпълнява длъжността секретар на Държавния съвет.

Пробойни в системата

Въпреки това, ФСО невинаги се е славила със строги протоколи за сигурност. През 2024 г. журналисти от вестник "Le Monde“ успяха да проследят движението на руския президент, използвайки данни от приложението Strava, събирани от служители на ФСО.

Маршрутите, записани от телохранителите на Путин в приложението за проследяване на бягане и фитнес, свързват президента с два луксозни имота, чиято собственост той отрича: дворец на брега на Черно море и пищна вила в Карелия.

Данните разкриват и придвижването на охранителния персонал преди строго секретна среща с Ким Чен Ун в Благовещенск, както и преди дипломатически срещи с други световни лидери.