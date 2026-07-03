Бюджетният дефицит към юни е най-големият от 16 години насам

Дефицитът по държавния бюджет към месец юни тази година е най-високият от 16 години насам, посочва Фискалният съвет в свой анализ.

На база предварителни данни и оценки Министерството на финансите очаква дефицитът по консолидираната фискална програма на страната да възлезе на 2,4 млрд. евро или 1,9 на сто от брутния вътрешен продукт към края на юни.

Според Фискалния съвет това е най-високата стойност от 2010 година насам.

Конкретно за месец юни се отчита положителен баланс в размер на 0,11 млрд. евро, което представлява 0,1 процента от брутния вътрешен продукт (БВП), пише в анализа.

Очакваният дефицит през юни все пак е по-малък от отрицателното салдо, отчетено през май, което възлезе на 2,5 млрд. евро или 2 процента от БВП, припомня БТА. От Министерството на финансите обясняват понижението на месечна база основно с фактори с еднократен за годината ефект в приходите. В това число влизат по-висок корпоративен данък в съответствие със сроковете за деклариране и внасяне на дължимите данъци по Закона за корпоративното подоходно облагане (30 юни) за 2025 г., внесена в държавния бюджет вноска от превишението на приходите над разходите на БНБ за 2025 година.

Според Фискалния съвет бюджетният дефицит към май е бил най-високият от 20 години насам.

Заложеният дефицит в проекта на Закона за държавния бюджет за тази година е 5,7 на сто от БВП.