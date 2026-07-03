Новата шефка на НДК е съпруга на зам.-шефа на парламента

Новият изпълнителен директор на Националния дворец на културата е Ия Петкова-Ангелова.

Тя е избрана от новосформирания Съвет на директорите. Преди е ръководила направление "Стратегическо развитие" в НДК, а през 2019 г. е заемала и поста ръководител на маркетинга и рекламата на Двореца, съобщи Марица.

Любопитна е политическата и семейната й биография. Ия Петкова е дъщеря на Тодор Петков - бивш областен управител на Пловдив, наскоро удостоен със званието почетен гражданин. Активист на БКП, той кмет на Пловдив в последните месеци на соца. Известен е под тепетата като виден строител на жилища по времето на Живков.

Съпругът на Ия - Иван Ангелов пък заема поста заместник-председател на Народното събрание от "Прогресивна България". Новата шефка на НДК също не е встрани от политиката - през 2014 г. е кандидат за евродепутат от БСП, а пет години по-късно, през 2019 г., социалистите са я предложили за член на Съвета за електронни медии (СЕМ).