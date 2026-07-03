САЩ предупреждават: Русия планира атака срещу Полша, за да изпита решимостта на НАТО

Русия планира въоръжена "провокация“ на полска територия, за да изпита решимостта на НАТО, предупредиха Съединените щати.

Възможно е полската инфраструктура да бъде атакувана с ракети и дронове или руски войници да пресекат границата и да навлязат на територията на НАТО, пише The Telegraph.

Вашингтон е отправил няколко предупреждения към Варшава относно този план, съобщиха източници, близки до полския президент Карол Навроцки, пред полската медия Onet – която, подобно на The Telegraph, е собственост на Axel Springer и е част от мрежата Global Reporters Network на компанията.

Целта на руската провокация би била ескалация на напрежението и принуждаване на западните съюзници да спрат помощта за Украйна. Действията могат да бъдат предприети в рамките на няколко месеца.

Полски източници от сферата на сигурността също така не изключват възможността за по-конвенционална атака, като например ограничено нахлуване на руски сухопътни сили през източния фланг на НАТО.

Няколко сценария

Според източници от сферата на сигурността, цитирани от Onet, сценариите за провокация биха могли да включват атака с дрон срещу критична инфраструктура (например електроцентрали) или симулирани въздушни удари, които да принудят Полша да задейства системите си за противовъздушна отбрана.

Източник от полското разузнаване посочи, че в най-крайния случай е възможна "хибридна атака в граничния район“.

Същият източник отбеляза, че е напълно възможно да се стигне до въоръжено нахлуване с участието на руски или беларуски войници.

Русия би могла да представи подобен ход като случайно навлизане на полска територия вследствие на повреда в GPS системата или като съмнителна спасителна операция за прибиране на хеликоптер, претърпял техническа неизправност.

Русия би разчитала на това, че в подобна ситуация вместо да открие огън по руски или беларуски войници, Полша ще бъде принудена от САЩ да преговаря с Русия или Беларус, вместо да отвърне със сила, заявиха полски източници пред Onet.

Сценарий, при който руснаците се изтеглят от Полша в резултат на такива преговори, а не защото са били принудени да го направят чрез военни средства, би се разглеждал като победа от гледна точка на Москва.

Съществува сериозен риск

Прекратяването на западната подкрепа за Украйна дори би могло да бъде основно руско искане в рамките на подобни преговори в замяна на изтеглянето от Полша.

САЩ "системно информират Полша за нови руски планове за конвенционално нападение срещу източния фланг на НАТО, от които Полша в никакъв случай не е изключена“, заяви източник, близък до полския президент.

Втори източник, посланик на страна съюзник на Полша в НАТО, също потвърди, че съществува сериозен риск от провокация в някоя от балтийските държави и/или в Полша. Същото потвърди и трети източник от полското министерство на отбраната.

Четвърти източник от сферата на сигурността в балтийския регион потвърди пред The Telegraph, че в Москва се обсъждат подобни планове. Впоследствие Русия може да се опита да представи провокацията като дело на Украйна.

Всяко сухопътно нападение от страна на Русия би могло да бъде предприето или от Калининград – руския ексклав на север от Полша, където са разположени ядрени оръжия, – или от Беларус на изток.

Подобни методи са единственото реалистично средство на Русия за организиране на провокация. Тъй като силите ѝ са обвързани в Украйна, тя няма капацитет да води пълномащабна война срещу съюзниците от НАТО.

Въпреки че Полша остава твърд съюзник на Украйна в областта на сигурността, отношенията ѝ се обтегнаха през последните месеци поради различните възгледи за историята от Втората световна война и конкуриращите се селскостопански индустрии на двете страни. Опасенията са, че Москва може да се стреми да разшири този разрив.

The Telegraph разбира също, че неотдавнашно военноморско учение в Латвия, в което американският флот и морски пехотинци изиграха централна роля, е имало за цел да напомни на Москва, че всяка атака на източния фланг би била де факто атака срещу американските войски.

Полският суверенитет

В най-лошия сценарий за НАТО, целта на Русия би била да подкопае полския суверенитет, да разобличи НАТО като хартиен тигър, да принуди Запада да оттегли подкрепата си за Украйна – всичко това, без да предизвика конвенционална война със съюза.

Представител на ръководството на полското министерство на отбраната потвърди пред Onet възможността за руска провокация, но отбеляза, че Полша вече е провела учения, целящи да предупредят Москва за опустошителен отговор от страна на НАТО.

Според източници от сферата на европейската сигурност, от гледна точка на Москва провокация, насочена срещу Полша, би била по-добър вариант от провокация срещу някоя от балтийските държави.

Източниците на Onet подчертаха, че евентуална руска провокация не би приличала на "класическа“ или конвенционална война, както и че Москва все още не е взела окончателно решение за предприемане на подобен ход.

Полша граничи с Беларус, определяна като руска марионетка, управлявана от Александър Лукашенко (съюзник на Владимир Путин), както и с ексклава Калининград.

Според информация на The Telegraph НАТО може да отговори на евентуална руска провокация с директни удари по Калининград – обект, посочен като възможна цел от Холгер Нойман, командващия германските военновъздушни сили.

Миналия месец ръководителят на Луфтвафе заяви пред изданието, че Германия ще защити "всеки сантиметър“ от територията на НАТО, включително Полша, ако се наложи да предприеме отбранителни действия.

Той посочи конкретно Калининград, Санкт Петербург (където са разположени ключови военноморски сили), Колския полуостров (където Москва съсредоточава ядрени оръжия) и Черно море (база на руския Черноморски флот) като възможни цели в случай на конфликт.