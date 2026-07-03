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Демерджиев и Стоянов на парламентарен контрол днес

Осем министри ще отговарят на депутатски въпроси

03.07.2026 | 06:45 ч. 1
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Осем министри ще отговарят на депутатски въпроси по време на редовния парламентарен контрол днес.

Първи ще отговаря на 4 въпроса вътрешният министър Иван Демерджиев – за битовата престъпност в селата, както и за разходването на натрупаните средства във Фонда за безопасност на движението. 

Димитър Стоянов, министър на отбраната ще отговори на въпрос за разходите за гориво на военнотранспортните самолети и самолетите - цистерни на американските Военновъздушни сили, разположени на Летище "Васил Левски" - София, за периода февруари - юни 2026 г., предава БГНЕС. 

На депутатски питания ще отговорят и министрите на социалната политика – Наталия Ефремова, на образованието Георги Вълчев, на енергетиката Ива Петрова, на земеделието Пламен Абровски, на регионалното развитие Иван Шишков и др.

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