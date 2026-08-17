100 дни кабинет “Радев“: Отложени очаквания и липса на видими резултати

След първите сто дни от управлението на кабинета “Радев”, политологът д-р Теодор Славев подчерта, че това е кабинет на “отложените очаквания от една страна”.

По думите му предизборната кампания на “Прогресивна България” е дала много силни заявки. Политологът отбеляза започналите действия за борба с ръста на цените и инфлацията, инициативата за "Кошница с грижа", която, по думите му, "вече се оказва провал".

Според Славев реториката, включително и на премиера Радев, показва, че хаосът е преодолян, че стабилността се връща. “Конкретни са по отношение на конституционните промени и идеите им”, подчерта политологът, но е категоричен, че не се вижда намаляване на цените, каквато беше една от заявките на кабинета.

В предаването “България сутрин” социологът Юлий Павлов оцени 100-те дни на правителството като нормални, а свръхочакванията, които е имало, са се изпълнили.

“Във вътрешната политика нещата вървят нормално. Никой не е очаквал за сто дни да се справят с корупцията. Започнали са стъпки. Що се отнася до управленската програма - съгласен съм, че има и конкретика, но тя е по-скоро колко е по-хубаво да си млад, красив и богат, отколкото на си стар, грозен и беден. Пожелателно мислене", подчерта Павлов.

Мястото на опозицията

Пред Bulgaria ON AIR Славев подчерта, че ролята на опозицията е да атакува всяко действие на мандатоносителя. "Нямаме партия с облик. Тя в момента се структурира. Самият Радев е консервативен човек", смята политологът.

"Външната политика на правителството ще се определя от Радев. Той транзакционна външната политика. Радев не е част от брюкселския елит, той го знае, както и те. Многогодишната финансова рамка, записана в управленската програма, ще бъде на принципа на парите, които получаваме по ПВУ", подчерта д-р Славев.

Организацията "Кръв и чест"

Павлов отчете, че поредица от правителства не са обръщали внимание по отношение на организацията "Кръв и чест". "Навсякъде има такива младежи. Проблемът е, че започват такива зверски прояви на агресия да се харесват", на мнение е социологът.

По думите на д-р Славев няма да си вземем поуки от този случай: "Той отново ни раздели. Не можем да водим диалог помежду си".

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