BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 42

С 3 промила: наквасен шофьор на камион катастрофира край Твърдица

Камионът е влязъл в нива след изпуснат завой

17.08.2026 | 11:39 ч. 9
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Гражданин на Узбекистан е задържан, след като е катастрофирал с товарен автомобил край Твърдица и е установено, че е шофирал с 3,01 промила алкохол в кръвта, съобщиха от полицията в Сливен. 

Сигналът за произшествието е получен на 16 август в Районното управление в Твърдица. Инцидентът е станал на път ІІІ-662, на 25-ия километър, в землището на града.

По първоначални данни 47-годишният шофьор на товарен автомобил „Фолксваген Кади“ е загубил управление в зона на завой и е излязъл извън пътното платно, като е катастрофирал в нива. При произшествието няма пострадали, нанесени са материални щети.

Пробата за употреба на алкохол, извършена на място с техническо средство, е отчела 3,01 промила. На мъжа е издаден талон за медицинско изследване. Той е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

катастрофа алкохол МВР
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem