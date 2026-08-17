С 3 промила: наквасен шофьор на камион катастрофира край Твърдица

Гражданин на Узбекистан е задържан, след като е катастрофирал с товарен автомобил край Твърдица и е установено, че е шофирал с 3,01 промила алкохол в кръвта, съобщиха от полицията в Сливен.

Сигналът за произшествието е получен на 16 август в Районното управление в Твърдица. Инцидентът е станал на път ІІІ-662, на 25-ия километър, в землището на града.

По първоначални данни 47-годишният шофьор на товарен автомобил „Фолксваген Кади“ е загубил управление в зона на завой и е излязъл извън пътното платно, като е катастрофирал в нива. При произшествието няма пострадали, нанесени са материални щети.

Пробата за употреба на алкохол, извършена на място с техническо средство, е отчела 3,01 промила. На мъжа е издаден талон за медицинско изследване. Той е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.