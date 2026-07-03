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Ден 4: Издирването на 11-годишната Наталия продължава

В издирването на момичето и Асен се включиха и доброволци

03.07.2026 | 08:20 ч. 2
МВР

МВР

Издирването на 11-годишната Наталия продължава вече четвърти ден, съобщава БНТ.

В издирването тази нощ са се включили и доброволци. 40-годишният Асен Симеонов, с който се предполага, че момичето е изчезнало, също се издирва.
Екипите бяха планирали да тръгнат от варненското село Константиново в 22 часа вчера, за да претърсят отново района, но след сигнал, че двамата издирвани са забелязани в Провайдийско, те потеглиха към село Бързица малко след 20 часа.

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Снощи са били подадени няколко различни сигнала, последният – от хора, които са видели мъж и момиче в нивите край Бързица. Полиция, жандармерия и доброволци с дронове оградиха един от терените и претърсваха няколко часа в района на Бързица, Бозвелийско и Царевци и след полунощ.

Нова информация засега няма.

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Наталия изчезване МВР издирване мъж Асен Константиново доброволци
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