Защо Украйна е ключова за новата стратегическа реалност на Европа

През 2026 г. бъдещето на Украйна в Европа вече не е просто въпрос за нейната интеграция в Европейския съюз. То се превърна в стратегически въпрос. Поредица от дебати за отбраната, независимостта и икономиката на Европа – теми, които някога изглеждаха несвързани – сега са все по-взаимосвързани. Дискусиите за ускоряване на интеграцията на Украйна в институциите на ЕС, предложенията за постепенното ѝ включване в единния пазар на ЕС, подновеният интерес към трансевропейското сътрудничество в областта на отбраната и консултациите между ключови европейски държави относно бъдещето на Украйна отразяват значителна промяна в европейските перспективи.

В продължение на десетилетия разширяването се открояваше като една от най-успешните политически инициативи на Европейския съюз. Започвайки през 1951 г., процесът на европейска интеграция постепенно се разширяваше, създавайки по-единна общност от демокрация, просперитет и стабилност на континент, излизащ от разделение и конфликт. Страните кандидатки провеждаха реформи, укрепваха институциите и постепенно се интегрираха в развиващите се политически, икономически и социални системи на Съюза, пише за TNI Матео Мекачи, директор на новооснования Институт за европейска политика в Киев (EPIK), мозъчен тръст, който подкрепя интеграцията на Украйна в ЕС и регионалната сигурност.

Това се случи в стратегически контекст, в който основните въпроси на европейската сигурност изглеждаха до голяма степен решени благодарение на създаването и разширяването на НАТО. Днес обаче много от тези предположения са под въпрос. Преди всичко, пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна разруши основите на европейската рамка за сигурност след Студената война.

В същото време нарастващата несигурност относно бъдещето на трансатлантическите отношения съживи въпроси, които европейците смятаха за решени отдавна. Кой носи отговорност за сигурността на континента? Как трябва да се структурира възпирането? Каква роля трябва да играе Европа в собствената си защита?

В много отношения Европа преразглежда въпросите, първоначално поставени при раждането на европейския проект. Предложението от 1952 г. за „Европейска отбранителна общност“ така и не се осъществи, тъй като НАТО и американската гаранция за сигурност станаха основните стълбове на европейската отбрана по време на Студената война. В продължение на много години след това европейската интеграция и сигурност се развиваха до голяма степен независимо. Поддържането на това разделение обаче става все по-предизвикателно на фона на войната в Украйна.

Украйна не е първата постсъветска страна, която се стреми към членство в ЕС.

Въпреки това, тя е първият кандидат, който се стреми към присъединяване, докато е ангажиран в голяма война на европейска земя, прилага трудни реформи при извънредни условия и играе ключова роля в дискусиите за бъдещата сигурност на Европа.

Тази ситуация подчертава значението на последните предложения за по-постепенна и политически значима интеграция. Те включват оживени дискусии относно идеята на канцлера Фридрих Мерц украинските представители да участват по-рано в институциите на ЕС, както и предложения страните кандидатки за ЕС да имат постепенен достъп до части от единния европейски пазар преди пълноправно членство. Тези дебати показват разбиране, че конвенционалното разделение на ЕС между статут на кандидат и членство може вече да не е адекватно.

Последните предложения за асоцииране, участие и включване заслужават внимателно внимание. Те признават, че страните, прилагащи трудни реформи, би трябвало да получат някои ползи от интеграцията дори преди пълноправно членство.

В ситуацията на Украйна те се справят само с част от проблема. Основният въпрос сега не е само как да се ускори присъединяването на Украйна към ЕС. Става въпрос дали интеграцията на Украйна с Европа може да се обсъжда отделно от опасенията за европейската сигурност.

От началото на пълномащабното нахлуване на Русия, значението на надеждните гаранции за сигурност за Украйна е ключова тема в европейските дискусии. В момента това, което се развива, не е само признаването на тази нужда, но и нарастващото разбиране, че сигурността на Украйна и нейната европейска интеграция вече са взаимосвързани аспекти на една и съща стратегическа цел.

Въпреки че членството в НАТО остава стратегическа цел на Украйна, то в момента не е на хоризонта. Това засили спешността да се проучи как Украйна може да бъде закотвена в по-широка европейска рамка за сигурност.

Всяка бъдеща дипломатическа инициатива, насочена към прекратяване на войната, ще изисква повече от споразумения за прекратяване на огъня или политически споразумения. Трайният мир ще зависи от вграждането на Украйна в рамка, която съчетава икономически възможности, политическа интеграция и надеждни гаранции за сигурност. Без такава рамка всяко споразумение рискува да се превърне просто в пауза преди подновяване на конфронтацията.

Последиците вече са видими. Например, европейският комисар Андрюс Кубилюс твърди, че Украйна трябва да стане част от развиващата се отбранителна архитектура на Европа. Италианският министър на отбраната Гуидо Кросето също се застъпи за по-широка европейска отбранителна рамка, простираща се отвъд самия Европейски съюз.

Ролята на Украйна в тази дискусия не бива да се разглежда единствено като гаранции и помощ. След повече от четири години пълномащабна война, Украйна се превърна в една от най-силните военни сили в Европа. Въоръжените ѝ сили са натрупали несравним опит в широкомащабна конвенционална война, а отбранителната ѝ промишленост е станала иновативна в областта на дронове, автономни системи и електронна война. В ключови области оперативният опит на Украйна вече надминава този на много страни от ЕС.

Тези постижения се дължат до голяма степен на продължаващата военна, финансова и политическа подкрепа от Европа, Съединените щати и други съюзници. Способността на Украйна да абсорбира тази подкрепа, да я превърне в ефективна военна сила и да развие свои собствени иновации обаче показа устойчивост и адаптивност, които малцина очакваха в началото на войната.

Украйна вече не е просто получател на сигурност: тя вече се е превърнала в участник. Тази промяна би трябвало да повлияе и на дебата за разширяването. Въпреки че дискусиите често се фокусират върху това, което Европа може да предостави на Украйна, все по-важно е да се обмисли какво Украйна предлага на Европа – като военна сила, технологичен напредък, стратегически предимства и ясен ангажимент за спазване на основните принципи на европейския проект.

Успешната интеграция на Украйна би отбелязала важен етап в историята на ЕС, защитавайки страна, която в момента е подложена на атака, и демонстрирайки способността на Европа да адаптира своите институции и политики към драматично променен стратегически пейзаж.

Дебатът се измести от просто разширяване към това как Европа се справя с подновените предизвикателства пред сигурността и дали може да създаде рамка, в която политическите, икономическите, демократичните и усилията за сигурност се подкрепят взаимно.

Ключов урок от европейската интеграция е, че трайната сигурност зависи не само от военната мощ и възпирането, но и от стабилните демократични институции, върховенството на закона и устойчивите общества. Изборът на европейските, включително украинските, лидери относно ролята на Украйна в Европа пряко влияе на всички тези области. Малко решения ще бъдат толкова значими за бъдещето на континента.