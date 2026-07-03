Мондиал 2026: Швейцария отстрани Алжир

Швейцария победи заслужено Алжир с 2:0 и се класира за осминафиналите на световното първенство по футбол.

Европейците контролираха двубоя през по-голямата му част и заслужено стигнаха до успеха. Те поведоха още при първото си по-добро положение. При контраатака в десетата минута Йоан Манзамби напредна от ляво, навлезе в наказателното поле и от аутлинията върна по тревата в малкия пеналт, където Бреел

Емболо между двама защитници на съперника засече отблизо в мрежата.

Швейцарците продължиха да имат игрово предимство, като не допускаха опасности пред вратата си, въпреки че и те не успяваха да стигнат до нов добър шанс или точен удар към вратата на африканците.

Към края на полувремето алжирците опитаха да се активизират в предни позиции, стигнаха до първи ъглов удар, а в 43-ата минута Фарес Шаиби получи пас в наказателното поле, но стреля слабо по тревата от 13-14 метра и не затрудни Грегор Кобел.

По-малко от 50 секунди след подновяването на играта европейците удвоиха аванса си. Лошо изчистена топка от алжирски защитник след центриране от дясно в пеналта попадна в краката на Дан Ндойе, който с хубав удар от 15 метра не даде шансове на Люка Зидан.

Бързото попадение след почивката окончателно обезвери

и без това инертните алжирци и до края те така и не затрудниха противника.

В 81-ата минута резервата Фабиан Рийдер направи един от пропуските на турнира, след като получи пас по тревата от дясно от Денис Закария на чиста позиция, но от 3-4 метра не успя да намери опразнената врата, а стреля в обсега на Зидан, който плонжира и парира с ръка.

На осминафиналите Швейцария ще играе срещу победителя от мача между Колумбия и Гана, които ще се срещнат на 4 юли в 4:30 часа българско време в Канзас Сити.