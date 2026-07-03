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Жена е с опасност за живота след обгазяване при пожар във Варна

Пожарът е възникнал в апартамент

03.07.2026 | 09:16 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Жена на 82 години е настанена в болница с опасност за живота след обгазяване при пожар във Варна, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на МВР.

Сигналът за инцидента е получен снощи около 21:00 часа. Пожарът е възникнал в апартамент и е ликвидиран с четири автомобила на Пожарната във Варна.

При инцидента жената е била обгазена и е откарана в болницата от Спешна помощ. От жилищната сграда е евакуирана още една жена.

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