Жена е с опасност за живота след обгазяване при пожар във Варна

Жена на 82 години е настанена в болница с опасност за живота след обгазяване при пожар във Варна, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на МВР.

Сигналът за инцидента е получен снощи около 21:00 часа. Пожарът е възникнал в апартамент и е ликвидиран с четири автомобила на Пожарната във Варна.

При инцидента жената е била обгазена и е откарана в болницата от Спешна помощ. От жилищната сграда е евакуирана още една жена.