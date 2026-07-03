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Монтираха пластмасови колчета на Орлов мост СНИМКИ

Съоръжението беше изградено през нощта от СО

03.07.2026 | 08:36 ч. 1

БГНЕС

БГНЕС

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На кръстовището на Орлов мост в София вече има монтиран разделителен остров от делинеатори.

Съоръжението беше изградено през нощта в направлението от бул. “Евлоги и Христо Георгиеви“ към бул. “Цариградско шосе“. Очаква се, че колчетата ще ограничат неправомерното движение направо от средната пътна лента на бул. “Евлоги и Христо Георгиеви“, както и да подобри организацията на движението, безопасността и спазването на въведената пътна сигнализация.

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От общината уверяват, че проектът за организация на движението е съгласуван и одобрен от Пътна полиция при СДВР, пише БГНЕС.

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Тагове:

Орлов мост пластмасови колчета СО СДВР катастрофи задръствания
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