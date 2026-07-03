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Сметната палата: Архивът на КПК е съхранен и наличен

Архивите се съхраняват в сградата на Сметната палата

03.07.2026 | 09:24 ч. 0
Сметна палата

Сметна палата

Съгласно измененията в Закона за Сметната палата (ДВ, бр. 16 от 10.02.2026 г.) институцията е правоприемник на активите, пасивите, правата и задълженията на КПК единствено по отношение на дейностите по превенция на корупцията, установяване на конфликт на интереси и установяване на несъответствие в декларираното имущество на лица, заемащи публични длъжности.

Позицията на Сметната палата е във връзка с медийни изявления, съдържащи твърдения, че архивът на закритата през януари Комисия за противодействие на корупцията (КПК) или части от него са изчезнали.

В прессъобщението се добавя, че след  преминаването на тези дейности към Сметната палата беше извършена проверка на наличните архивни дела, с изключение на вече предадените на други компетентни органи. Проверката установи, че архивът съответства на описаните в Протокол от 27.01.2026 г. архивирани документи, свързани с дейността на КПК и КПКОНПИ.

Сметната палата съхранява архив от общоадминистративен характер, изготвен съгласно утвърдената през 2025 г. номенклатура на делата на КПК. В него се съдържат вътрешни правила, правилници, доклади, докладни записки, протоколи от заседанията на ръководството с приложенията към тях, заповеди на председателя, административни преписки и кореспонденция.

Тези архивни документи, обхващащи периода от октомври 2023 г. до закриването на Комисията, се съхраняват в сградата на Сметната палата на пл. “Св. Неделя“ № 6 в София.

Сметната палата не разполага с неприключилите досъдебни производства на КПК. С измененията в закона е уреден редът за тяхното довършване, като още при закриването на Комисията те са изпратени на наблюдаващ прокурор, който ги е възложил на компетентен разследващ орган съгласно Наказателно-процесуалния кодекс.
 
Поради това тези документи не се намират в Сметната палата. Те не представляват архив и са от компетентността на разследващите органи.
 
По повод постъпило заявление за достъп до обществена информация от журналист с въпрос за размера на възнагражденията на членовете на КПК, Сметната палата е отговорила, че не разполага с исканата информация и е изпратила писмо до Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ) за произнасяне по компетентност. Причината е, че членовете на КПК са получавали възнаграждения единствено от КОНПИ.

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