Шофьор на влекач с ремарке опита да "почерпи" полицаи с 20 евро

Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП) съобщи за опит за подкуп от страна на шофьор на влекач с ремарке.

Водачът е задържан заради опит за подкуп на полицейски служители на автомагистрала “Тракия” край Ихтиман.

Влекачът е с регистрация от Черна гора, който е бил без задна регистрационна табела.

При извършване на проверката водачът е предложил 20 евро на полицейските служители, поставени в паспорта му, като им предложил “да се почерпят“.

По случая е образувано досъдебно производство.

Има и други нарушения

От ГДНП посочват още, че във вчерашния ден са установи десетки нарушения при проверки на близо 300 автомобила от “Пътна полиция“ по АМ “Тракия“ и АМ “Струма“.

Сред нарушенията са липса на валидна застраховка "Гражданска отговорност", липса на технически преглед, нарушения в лентата за принудително спиране. Също така шофьор на автобус с 19 пътници е глобен за използване на мобилен телефон по време на управление на превозното средство.