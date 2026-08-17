Свищов е на крачка от воден режим заради ниското ниво на Дунав

Свищов е изправен пред опасност от воден режим заради продължаващото понижение на нивото на река Дунав и намаляващия дебит на водоизточниците.

В няколко села в общината ограничения вече са факт, а заради безводието на места е обявено и бедствено положение. За да се избегне режим и в града, към системата беше включен допълнителен кладенец.

Хората се опасяват, че ако сушата продължи, ще се стигне до водна криза в града.

"Аз съм на 71 години, не се е случвало досега. Ще наливам, ще купувам минерална вода за пиене. Но гледам, че хората не могат да си полеят доматите", каза Велика Димитрова.

"Това е тревожно. То това не е само в Свищов, селата са и по-зле", коментира Никола Георгиев.

В опит да бъде избегнат режим на водата, ВиК "Йовковци" спешно изгради нов водопровод с дължина километър и половина.

По него към водоснабдителната система вече се подава вода от допълнителен кладенец.

"В момента оттам се подават 20 литра в секунда или за денонощие близо 1000 кубични метра вода към хранителния резервоар на Свищов. Това е от една страна обнадеждаващо, но от друга страна, ако продължи Дунав със същите спадове, Свищов ще се готви за режим на водоподаването", заяви кметът на общината Генчо Генчев.

Засега режим в Свищов няма. Ако обаче водоизточниците достигнат критично ниски нива, ограничения във водоподаването ще бъдат въведени и за жителите на града.

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