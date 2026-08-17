Полицията в Москва арестува близо 35 подрръжници на "Яблоко" ВИДЕО

Полицията задържа няколко души пред Върховния съд в Москва, където се гледа жалбата на "Яблоко" срещу решението за премахване на федералната листа на партията от изборите на 17 август.
RTVI и "Слово на защитата" съобщават за най-малко два ареста. "Слово на защитата" също съобщи за ареста на активистката на "Яблоко" Евгения Титова.
⚡️ Detentions have begun outside Russia’s Supreme Court ahead of a hearing on Yabloko’s removal from the State Duma elections
According to the human rights project Slovo o Zashchite, security forces have already detained at least two young people.
Yabloko chairman Nikolai… https://t.co/lJ9LTQIzDG pic.twitter.com/UPk0wGBxFo— NEXTA (@nexta_tv) August 17, 2026
Според самата партия най-малко 35 души са били задържани близо до сградата на Върховния съд до 12:00 часа. Кирил Гончаров, председател на "Яблоко Москва", съобщи, че една група задържани, състояща се от над 20 души, е отведена в полицейското управление в Хамовники. Друга, състояща се от още 15 души, е отведена в полицейското управление в Арбат.
"Хората бяха задържани без причина или оправдание", подчерта той.
🇷🇺Supreme Court. Police detained at least 35 people who gathered to support the Yabloko (“Apple”) party during its appeal against exclusion from the parliamentary elections. The crowd was pushed away, access to the courtroom was blocked, and the hearing broadcast was canceled. pic.twitter.com/JUYRwzkyak— Karl 12½1/4❾¾™ (@Carolus_XII_Rex) August 17, 2026
Заседанието за разглеждане на жалбата на "Яблоко" ще бъде открито за обществеността, но няма да се излъчва на живо, съобщи пресслужбата на Върховния съд.
На 10 август Върховният съд на Русия, след иск, заведен от партия "Родина", дисквалифицира федералната листа на "Яблоко" от изборите за Държавната дума. Едно от основанията за дисквалификацията бяха дарения по сметката на „Яблоко“ от лица, които преди това са получавали преводи от чужди държави. Росфинмониторинг оцени общата сума на тези дарения на 16 900 рубли.
Председателят на "Яблоко" Николай Рибаков заяви, че няма основания за отстраняването му от изборите и партията ще докаже това.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.