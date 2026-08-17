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Полицията в Москва арестува близо 35 подрръжници на "Яблоко" ВИДЕО

На партията беше забранено да се включи в изборите за Държавната Дума

17.08.2026 | 14:25 ч. 21

Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

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Полицията задържа няколко души пред Върховния съд в Москва, където се гледа жалбата на "Яблоко" срещу решението за премахване на федералната листа на партията от изборите на 17 август.

RTVI и "Слово на защитата" съобщават за най-малко два ареста. "Слово на защитата" също съобщи за ареста на активистката на "Яблоко" Евгения Титова.

Според самата партия най-малко 35 души са били задържани близо до сградата на Върховния съд до 12:00 часа. Кирил Гончаров, председател на "Яблоко Москва", съобщи, че една група задържани, състояща се от над 20 души, е отведена в полицейското управление в Хамовники. Друга, състояща се от още 15 души, е отведена в полицейското управление в Арбат.

"Хората бяха задържани без причина или оправдание", подчерта той.

Заседанието за разглеждане на жалбата на "Яблоко" ще бъде открито за обществеността, но няма да се излъчва на живо, съобщи пресслужбата на Върховния съд.

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На 10 август Върховният съд на Русия, след иск, заведен от партия "Родина", дисквалифицира федералната листа на "Яблоко" от изборите за Държавната дума. Едно от основанията за дисквалификацията бяха дарения по сметката на „Яблоко“ от лица, които преди това са получавали преводи от чужди държави. Росфинмониторинг оцени общата сума на тези дарения на 16 900 рубли.

Председателят на "Яблоко" Николай Рибаков заяви, че няма основания за отстраняването му от изборите и партията ще докаже това.

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