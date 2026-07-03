Подходящо за туризъм е в ниските части на планините

В ниските части на планините е тихо и подходящо за туризъм, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

В планините днес е облачно, във високата част на планините Рила и Витоша е мъгливо, в Родопите има разкъсана облачност. Температурите в планинските курорти са около 12 градуса.

От ПСС препоръчаха туристите да бъдат внимателни заради опасност от подхлъзване заради мокър терен вследствие на мъглите.