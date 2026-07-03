Синдикат “Защита“ взе решение проф. Шиварова да прекрати гладната стачка

“След вчерашното заседание на здравната комисия в парламента, изпълнителният съвет на Национален синдикат “Защита“ взе решение проф. Милена Шиварова от Александровска болница да прекрати от днес гладната си стачка и да изчакаме развитието на диалога, който предстои в Министерството на здравеопазването, каза адв. Яничка Методиева, правен експерт на НС "Защита“.

“Ако там не постигнем съответните цели и диалогът е некачествен, не се вземат предвид желанията, възможностите и на двете страни и едната страна е поставена в неравнопоставеност, тогава сме в готовност да разширим действията си както по отношение на гладни стачки, така и на протести в целия сектор за здравеопазване, посочи адв. Методиева, цитира от БТА.

“Решението за обявяване на гладна стачка е резултат от натрупани проблеми”, каза проф. д-р Милена Иванова-Шиварова, председател на синдикалната секция на Национален синдикат "Защита" в УМБАЛ “Александровска“ ЕАД.

“Конкретният повод беше категоричният отказ на ръководството на Александровска болница да влезе в каквато и да е дискусия по въпросите, които ние поставихме като синдикат, посочи проф. Шиварова. Опитахме се да влезем в конструктивен социален диалог, целта беше да се опитаме заедно да намерим справедливо решение за всички работещи, добави тя. За съжаление диалог не се получи. Вместо това започнаха лични нападки и административни процедури спрямо мен, отбеляза проф. Шиварова. За особено несправедливи смятам опитите на определени лица от ръководството да сведат проблема до някакъв междуличностен трудовоправен спор”, каза проф. Шиварова.

Тя заяви, че се надявам следващата седмица срещата да бъде проведена и да мине в конструктивен дух.

“Беше ни обещано от министъра на здравеопазването, че такъв диалог ще има, че ще бъде направена детайлна проверка, в която ще бъдат изслушани всички страни. И в този смисъл считам, че целите на гладната стачка са постигнати, така че ако се спазят всички обещания, аз съм готова да я прекратя”, каза проф. Шиварова.

“Смятам, че това, че никой колега от Александровска болница не подкрепи гладната стачка, отразява един от проблемите в здравеопазването, а именно страха на хората да изразяват открито мнението си поради това, че се чувстват заплашени от някакви административни репресивни действия спрямо тях”, коментира проф. Шиварова.