Библии, пенсии и парфюм: Шест интересни места, от които Тръмп получава пари

Публикувани са близо 1000 страници с подробна финансова информация за президента на САЩ Доналд Тръмп, показващи колко е спечелил и в какво е инвестирал през първата година от втория му мандат.

Освен че е спечелил над 1 милиард долара от криптовалута, BBC разглежда шест от най-интересните моменти сред морето от цифри.

1. Списъкът а дълъг... много дълъг

Годишният доклад за финансово разкриване на Тръмп за 2025 г., публикуван от Службата за правителствена етика на САЩ, е 927 страници. Това е по-малко от "Война и мир" на Толстой, но повече - много, много повече - от доклада на вицепрезидента Джей Ди Ванс, който е едва 17 страници.

И двата надминават доклада на Джо Байдън за 2024 г. - последната му година на поста - който е само 11 страници.

2. Фен стоките си заслужават

Изгодно е да поставите името си върху продукти, особено ако името ви е Доналд Джей Тръмп.

Президентът на САЩ е спечелил няколко милиона долара от добавянето на отличителния си подпис към широка гама от стоки, включително книгата си "Спасете Америка", която генерира 1,8 милиона долара (1,38 милиона британски лири) миналата година.

Библията с релефно изображение на Тръмп спечели 208 000 долара, докато марковите му маратонки и парфюми - включително парфюмът Victory 47 за жени, който се продава на цена от 249 долара за брой - донесоха 67 000 долара.

Музикантите от MAGA добавиха около 36 000 долара към хазната на Тръмп миналата година, като купиха лимитираната китара "American Eagle".

3. Милионите на Мелания

Първата дама на Америка Мелания Тръмп е спечелила 10,7 милиона долара от едноименния си документален филм, продуциран от Amazon. Тя беше посочена като продуцент на филма, както и като негов герой.

Amazon похарчи 40 милиона долара за заснемане на филма, който я проследява в навечерието на втората инаугурация на Тръмп. Според данните за 2025 г., филмът е генерирал 7 милиона долара в бокс офиса.

Мелания Тръмп също така е спечелила 6 милиона долара от продажбата на незаменим токен - вид криптовалута - и 520 000 долара от книгата си, също озаглавена "Мелания".

4. Търговия с акции

Освен че е спечелила над 1 милиард долара от бизнес сделки с криптовалута, финансовото разкритие на Тръмп показа изумителните 21 285 сделки с акции през 2025 г., включващи огромен брой компании.

Една от тях е Nvidia, технологичният гигант, чиито чипове се считат за ключови за бъдещето на изкуствения интелект.

Nvidia - която през октомври миналата година стана първата публично търгувана фирма, оценена на 5 трилиона долара - отдавна е в центъра на спор между САЩ и Китай относно търговията и националната сигурност.

Миналото лято Nvidia се съгласи с Белия дом, че ще инвестира милиарди в производството на своите чипове в САЩ, което доведе до рязко покачване на цената на акциите ѝ.

След това, през август, администрацията на Тръмп заяви, че Nvidia се е съгласила да ѝ плати 15% от приходите, генерирани от продажбата на един от нейните AI чипове на Китай. По-късно същия месец инвеститори, действащи от името на Тръмп, закупиха акции на Nvidia между 5 и 25 милиона долара.

В сряда Тръмп поддържаше позицията, че инвестициите му се правят на пазарна основа.

"Не се намесвам в личните си финанси, имаме фондове, които управляват парите ми", каза той. "Спечелих много пари, преди да стана президент, и те инвестират парите ми, а аз не говоря с тях."

5. Сделка със "Сам вкъщи"

Президентът има две пенсии от SAG-AFTRA, синдиката на американските филмови и телевизионни актьори. Миналата година пенсиите му изплатиха общо 86 532 долара.

Тръмп се появява във филми като "Сам вкъщи 2: Изгубен в Ню Йорк", където дребният герой Кевин Маккалистър - изигран от Маколи Кълкин - случайно се натъква на бизнесмена във фоайето на хотел "Плаза".

Телевизионните му роли включват водещ на американската версия на "Стажанта" и епизодична роля в "Свежият принц от Бел Еър". Той има две пенсии, защото те са отпреди сливането на SAG, синдиката на филмовите актьори, и AFTRA, синдиката на телевизионните актьори, през 2012 г.

Той напусна синдиката през 2021 г., след като започна разследване за ролята му в бунта в Капитолия на САЩ. Очакваше се, че ще бъде изключен от организацията. Пенсията му не беше засегната.

6. Обезщетения, платени от медийни фирми

Различните съдебни дела на Тръмп срещу медийни компании му донесоха 86,5 милиона долара миналата година.

Най-голямото изплащане дойде от Meta, собственика на Facebook и Instagram. Документите показват, че компанията е дала на президента 24,5 милиона долара, за да уреди дело за спиране на акаунтите на Тръмп след бунтовете във Вашингтон на 6 януари 2021 г.

Делата срещу Paramount, собственик на новинарския канал CBS, и ABC News доведоха до изплащане на по 16 милиона долара на всеки.

Според разкритието, нетните приходи от съдебните дела ще отидат в президентската библиотека на Тръмп.

Тръмп също така получи 22 милиона долара от YouTube, за да уреди дело, което той заведе заради блокирането на акаунта му на тази платформа след безредиците през 2021 г.

Тези пари ще бъдат дадени на тръста, който управлява Националния мол във Вашингтон.

Имало е и плащане от 8 милиона долара на Тръмп от Джак Дорси, съоснователят на Twitter - сега наречен X, след като беше купен от Илон Мъск - ​​заради забраната Тръмп да има профил в платформата след безредиците в Капитолия.

Документите не казват за какво ще бъдат използвани тези пари.