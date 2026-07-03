Вижте първи подробности за сватбата на Тейлър Суифт

Днес е големият ден! Тейлър Суифт и Травис Келси ще сключат брак именно на 3-и юли.

Сватбата е в Ню Йорк - в залата за концерти и събития "Медисън Скуеър Гардън".

И вече започват да излизат първи любопитни подробности.

Стана ясно, че венчавката ще е наистина впечатляваща - като залата се превръща в магична градина от приказките! Темата на сватбата е "причудливост".

Според слуховете, специално за събитието вътре в сградата се изгражда замък.

Източник на "Us Weekly" съобщава, че вечерта ще бъде "причудлива" и "вдъхновена от приказките".

А от "DeuxMoi" издават, че дрескодът е "строго официален", като специфично се посочват "шапки цилиндър за мъжете и дълги ръкавици за дамите".

Източниците описват церемонията и приемът като "магична нощ в средата на лятото".

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