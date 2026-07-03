Какво сънуваме точно преди да умрем?

Ново изследване разкрива, че в дните преди смъртта често се появяват сходни видения.

Учени от Azienda USL–IRCCS di Reggio Emilia са анкетирали 239 италиански специалисти по палиативни грижи, доброволци в хосписи, медицински сестри и психолози за сънищата и виденията в края на живота, които техни терминално болни пациенти са споделяли с тях. Резултатите, публикувани в списание Death Studies и цитирани от New York Post, показват, че в последния етап от живота се появяват определени повтарящи се теми и образи.

Сънища, които отварят трудни разговори

"Сънищата и виденията в края на живота носят важен потенциал за връзка Разговорът за тях позволява на пациентите да се докоснат до иначе неизказуеми теми чрез символичен начин на изразяване, като заобикалят препятствията на рационалния език, който вместо това може да предизвика защитни реакции като отричане", обяснява екипът.

Сънят представлява поредица от образи, мисли, емоции и усещания, които умът ни създава, докато спим. Всички сънуваме всяка нощ. Смята се, че сънуването ни помага да обработваме емоциите си, да съхраняваме спомени, да укрепваме невронните връзки, да намаляваме стреса, да решаваме проблеми и да мислим творчески. Ярките сънища най-често се появяват по време на фазата на бързото движение на очите - REM съня, когато мозъкът е особено активен.

Защо споменът за сънищата може да се усилва?

Някои хора, особено жени, са посочили, че са успявали да си спомнят сънищата си по-често по време на пандемията от COVID-19. Изследователите обясняват това с по-високи нива на стрес, депресия и нарушения на съня. В този смисъл може да се предположи, че терминалното заболяване също предизвиква стрес, депресия и нарушения на съня, които биха могли да засилят способността за запомняне на сънищата.

И наистина, много от хората на прага на смъртта са съобщили за ярки сънища, в които отново се срещат с починали близки. Други са имали видения, свързани с преход и граница между състояния - ярка светлина, врати и стълбища.

Срещи с починали близки и светлина в далечината

Изследователите смятат, че образите в сънищата могат да функционират като вид психологическо облекчение за хората, които скоро ще си отидат. Особено утешителните сънища с починали близки могат да бъдат разглеждани като психодуховни механизми за справяне.

"Един специалист разказа за пациентка, която сънувала съпруга си да ѝ казва: "Чакам те", като това било разтълкувано като знак за вътрешен мир и приемане на смъртта", казва екипът.

Друга пациентка си спомня сън, в който "се изкачвала боса към отворена врата, пълна със светлина".

Други са разказвали за спокойни сънища, изпълнени с успокояващи символи, като "бял кон, галопиращ по брега".

Когато виденията не носят утеха

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Не всички образи обаче са били свързани с бели коне, тихи гласове на починали близки и бяла светлина.

Някои пациенти са описвали дълбоко тревожни видения - например чудовище с лицето на майка им, което ги дърпа надолу.

Експертите смятат, че подобни сънища са знак за вътрешен конфликт и отразяват страх от смъртта или от пускането на живота.

"Тревожните видения може да показват неудовлетворени клинични или емоционални нужди", казват авторите на изследването.

В крайна сметка причината за тези видения остава неясна и според учените заслужава по-задълбочено изследване.

Тема, за която пациентите често мълчат

Докато много изследвания са се фокусирали върху виденията на хора, преживели преживявания, близки до смъртта, това е първото научно изследване, съсредоточено върху сънищата на терминално болни пациенти.

"Въпреки че са често срещани и имат значение за връзката с другите, сънищата и виденията в края на живота все още нямат ясно културно и клинично разбиране. Пациентите често се колебаят дали да ги споделят от страх да не бъдат осмени, съдени или възприети като объркани, а когато все пак говорят за тях, може да омаловажат значението им", казва ръководителката на изследователския екип Елиза Рабити.

Въпреки това тези сънища и видения се припокриват с образите, описвани от хора, преживели състояния, близки до смъртта.