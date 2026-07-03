Мисия в Москва: Елитна украинска част пренася войната до прага на Путин

Бойните глави вече са заредени, когато се получава предупреждение за въздушна тревога. Осем големи украински дрона са подредени по края на полето, готови за изстрелване. Батальонът "Кайрос" от 414-та бригада "Птиците на Мадяр" е приоритетна цел за руснаците. Те бомбардират Москва от две седмици, унижавайки президента Путин пред неговия народ и на световната сцена. Подразделението е силно секретно и никога преди не е говорило с медиите. Членовете му трябва да се въздържат от алкохол, да крият къде работят от приятелите и семействата си и да се подлагат на редовни полиграфски тестове, за да докажат, че не са разкрили никаква класифицирана информация, пише The Times.

Докато войниците се отдалечават от дроновете, извън обсега на взрива, руската ракета лети към Северна Украйна, след което изчезва от радара, тъй като е прихваната. Мъжете не губят време да се върнат на работа. Кратките летни нощи ги принуждават да изстрелват през деня, за да могат дроновете да прекосят далечната фронтова линия в тъмнина. Всяка минута на открито ги разкрива.

"Кайрос", кръстен на гръцкия бог на подходящото време, вече се радва на забележителен успех. На 19 юни жителите на Москва се събудиха и откриха, че градът им е обвит в гъст черен дим от горяща нефтена рафинерия. Дванадесет дни по-рано делегати, присъстващи на Международния икономически форум в Санкт Петербург, наблюдаваха втория град на Русия, обвит в дим от горящия си нефтен терминал.

"Правим история тук", казва Панама, командирът на ротата, наблюдаваща изстрелването. "Преди няколко години Путин каза на всички, че може да ни завладее за три дни. Сега може да види как Русия гори. Ние не започнахме това, но им връщаме. Правосъдието дойде."

Темпото на атаките е безмилостно; подразделението изстрелва дронове с голям обсег в Русия или атаки със среден обсег в окупирана територия почти всеки ден. Те се координират със сродни подразделения, които понякога се присъединяват към новите крилати ракети на Украйна.

През последната седмица украинските атаки засегнаха осем нефтени и газови съоръжения, заводи, произвеждащи прецизни инструменти за ракети и ракетно гориво, и военни логистични складове – всички разпръснати в 12 руски региона. Най-отдалечените случаи включваха дронове, пътуващи на поне 1500 километра (930 мили) от украинската граница.

Той дава заповедта и един по един осемте дрона излитат, всеки изстрелян в сумрака от ракетен ускорител, който светва ярко и пада на земята, след като витловите му двигатели поемат работата. Всеки оставя след себе си кичур дим и задържащ се мирис на сяра и въглен.

В подготовката за ударите си срещу Москва, Кайрос прекара два месеца в систематично унищожаване на руски противовъздушни системи при подхода към града.

Те се присъединяват към елитно подразделение на специалните сили, извършващо щурмови и разчистващи мисии, преди Рей да бъде изпратен в американската военна база във Висбаден в Германия, където действа като офицер за връзка със съюзниците на Украйна.

Там, казва той, научава много за собствените програми на НАТО за дронове за „дълбоки удари“. Когато се завръща, отива при Роберт Бровди, командир на украинските сили за безпилотни системи, с идеята да създаде свой собствен батальон.

Седем месеца по-късно връзките му с НАТО все още се оказват полезни, казва той.

Кайрос и 414-та бригада сега са ключови за ударите на далечни разстояния на SBS, която твърди, че е увеличила драстично операциите си, увеличавайки броя на атаките на далечни разстояния четири пъти и ударите с дронове на среден обсег с 28 пъти от това време миналата година.

Подразделението включва чужденци, някои бивши войници от специалните части, включително няколко британци, американци, европейци и един японец. Рей се надява, че успехът им може да помогне за набирането на повече войници, особено сред войници, които осъзнават, че конвенционалните армии, в които служат, са остарели.

Мракът започва да се спуска, когато последният дрон изчезва от погледа. Сред дърветата, работещи в буйни зелени полета в гореща лятна вечер, атмосферата сред мъжете е почти еуфорична след поредното успешно изстрелване. Слънцето залязва в ярко лилаво петно ​​над широка, равна равнина на украинската степ.

На следващия ден руските социални медийни канали са пламнали от новини за удари по космическия комуникационен център Дубна, военна база в Московска област, използвана за събиране на разузнавателна информация и координация на войските.