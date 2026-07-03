Мистерията "Черната далия" може би е на път да бъде разгадана

Дълго пазена тайна, която отвежда режисьор и група разследващи до десетилетно петно от кръв, скрито зад стената на овехтял мотел от 40-те години в Лос Анджелис, може най-накрая да даде дългоочаквани отговори по мистериозния случай "Черната далия".

На 15 януари 1947 г. голото и обезобразено тяло на 22-годишната Елизабет Шорт е открито в района Леймърт Парк в Лос Анджелис. То лежи само на няколко метра от тротоара, разрязано на две през кръста, а двата ъгъла на устата ѝ са прорязани до ушите в това, което е широко известно като "усмивка от Глазгоу".

Въпреки тежестта на раните ѝ, на мястото няма кръв - факт, който показва на разследващите, че Шорт, наречена от вестникарите Черната далия, е била убита другаде, според Федералното бюро за разследване (ФБР).

Властите се опитват да открият убиеца на младата жена, както и мястото на жестокото убийство и разчленяване, но в крайна сметка случаят остава неразкрит.

Тайната, която отприщва новото разследване

Сега режисьорът Джеф Томас и продуцентката Кимбърли Лупини от Talestorm Productions смятат, че може би са разгадали мистерията.

"Смятаме, че знаем кой е убиецът. Смятаме, че знаем къде е извършено убийството. Смятаме, че знаем какво е било оръжието", споделя Томас пред People.

Разследването, което включва интервюта с десетки свидетели и документи, които никога досега не са били публично достъпни, е проследено в предстоящата документална поредица "Да разнищиш Далия" ("Deconstructing Dahlia"), която все още няма дата на премиера.

"Това не е документален филм за убийството на Елизабет. Това е разследване на случилото се, опит да го разплетем, започвайки от онази една информация, с която разполагахме", казва Томас, който е режисьор на поредицата.

Тази ключова информация идва преди близо пет години от сина на един от детективите по прочутия случай.

"Той ми каза нещо, което баща му му бил разказал за разследването, след като го накарал да обещае никога да не го повтаря. Но усещах, че той сякаш просто искаше да се освободи от това", споделя Томас.

Като режисьор, получил толкова "ценна информация от неразкрит случай", Томас иска да провери сигнала и да направи документален филм за него, "за да помогне да се донесе някакъв вид покой за жертвата, а също и за семейството ѝ".

Той иска и всичко да бъде направено правилно.

"Още от самото начало поехме ангажимент. Това ще бъде разследване, основано на доказателства, фокусирано върху жертвата, и ще следваме единствено посоката, в която ни водят доказателствата. Всичко е подкрепено с факти, включително и местоположението на този мотел", уверява той.

Снимка: Официален сайт на Федерално бюро за разследване (ФБР)

Мотелът, към който водят следите

Макар Томас да казва, че на този етап не може да разкрие какъв е бил сигналът, той уточнява, че заедно със събраната от него група разследващи, наречена The Deconstructing Team, са се насочили към мотел, където убийството може да е било извършено. Описва го единствено като "работещ мотел в Лос Анджелис, който съществува от 40-те години".

През 2022 г. съдебният експерт и член на екипа Джим "Хоумър" Нийман моли своята колежка Лесли Томпсън, също старши криминалист в шерифската служба на окръг Лос Анджелис, да отиде с него до мотела и да провери дали там все още може да има следи. Тя се съгласява, макар да е скептична.

"Да има реални конструкции, стени и такива неща, които са били там по време на извършването на това събитие, е... Казах си: "Просто не виждам как това може да се случи, но с удоволствие бих погледнала."

По време на предварителния оглед на стаята тя дръпва разхлабено парче перваз под отоплително тяло в стената и за своя огромна изненада открива пластове гипсокартон.

"Помислих си: "О, боже, наистина може да има шанс там да са били запазени доказателства, до които можем да стигнем." Това страшно ме развълнува. Казах си: "Трябва да бъда част от това."

Скритата стая и следите от кръв

След като обещават на собственика на мотела, че ще възстановят всичко, което премахнат, екипът се връща още два пъти и открива малко помещение, където смята, че Шорт е била убита.

"Открихме доказателства за събитие с голямо количество пролята кръв в тази стая", убеден е Томас.

Освен това екипът успява да се сдобие с хиляди страници документи по случая, които никога не са били публично оповестявани, казва Томас.

"Много от тези доклади ни дават много добра представа за движенията на убиеца, но и на самата Елизабет Шорт. Виждаме точките, в които пътищата им се пресичат, а те също водят към този мотел. Всяко място в документите, където очевидци са видели кръв, съвпада с местата, на които ние открихме кръв в стаята."

Когато подреждат документите един до друг и ги прочитат, става ясно кой е убил Шорт, твърди той.

"Наистина тъжното е, че всички отговори са били пред очите ни. Всеки, който разполага с този комплект документи и наистина ги прочете, би го видял", категоричен е Томас.

Последното липсващо парче

Сега това, от което Томас и екипът му се нуждаят, е пълният, нередактиран доклад от аутопсията на Шорт, който полицията в Лос Анджелис никога не е публикувала.

"Единственият начин, по който мога да потвърдя мотива за това убийство, е като видя доклада от аутопсията на Елизабет Шорт", казва той.

Тъй като разкриването на този стар случай може да донесе много отговори, Томас и екипът му призовават обществеността да помогне, като поиска от полицията в Лос Анджелис да публикува аутопсията чрез подписка в Change.org/JusticeforElizabeth. И е напълно категоричен, че справедливостта отдавна се дължи на жертвата и нейното семейство.

Снимка: Официален сайт на Федерално бюро за разследване (ФБР)