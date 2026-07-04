И кметът Терзиев разкритикува бюджета, липсвали основни пера

Кметът на Столицата Васил Терзиев също разкритикува държавния бюджет за настоящата година. Според него именно от план-сметката ясно си личат истинските приоритети на едно правителство.

“Предложението на кабинета буди някои притеснения, в четири критични направления”, написа Терзиев в социалната мрежа.

“Осигуряване на средства за инфраструктурните на общините проекти и условия за прозрачност. Сериозно безпокойство буди предложението МРРБ еднолично да “избира“ кои проекти да финансира, без ясни критерии и срокове. Настояваме да се върне досегашният модел с утвърден от парламента списък с обекти и суми, за да се избегнат субективни решения и произвол”, се казва още в позицията на кмета.

Система далеч не беше съвършена и досега. Споразуменията за София по някакво странно стечение на обстоятелствата все не успяваха да се подпишат, а след това и да се разплатят средствата. Но поне имаше публичен списък и всеки можеше да провери какво е обещано и какво реално се случва. Нека поне тази прозрачност не губим.

- Да се гарантира стабилността на градския транспорт. Структурният дефицит от 25,4 млн. евро поставя под риск нормалното придвижване в града.

- Модерно образование на една смяна - както обеща и това правителство. Настояваме за национална програма от 500 млн. евро за големите градове (София, Пловдив, Варна и Бургас). Поне 1 от 5 деца в цялата страна учи в София, а 46 училища все още работят на две смени. Това означава, че десетки хиляди ученици и техните семейства ежедневно са принудени да се съобразяват с режим, който не бива да бъде приеман за нормален. Нужни са реални инвестиции в нови сгради, а не приоритети само на хартия.

- Недопустимо е пълното отсъствие на средства за Националната детска болница и за достъпа до нея - Югозападната дъга на Околовръстния път. Няма ги в разчетите за следващите три години.

Това не са средства за София, но проектите са критично важни и за столичани. 20 години всички обещават детска болница, но така и не влиза като перо в бюджета. А сега няма разчет и за околовръстното, за което уж се действаше по бързата процедура.

“За нас е важно София да бъде третирана като равноправен партньор, а не като политически опонент. Градът ни произвежда над 40% от БВП на България и адекватната подкрепа за столицата е предпоставка за икономическото здраве на цялата страна”, написа Терзиев.