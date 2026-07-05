Мъж е с прерязана ръка след трудова злополука в Разградско

Мъж е с тежка травма на ръката след трудова злополука в исперихското село Вазово, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Разград. Сигналът за инцидента е подаден на телефон 112 около 10:30 ч. в петък, 3 юли.

Злополуката е станала в ожънат земеделски блок в землището на Вазово. 36-годишен работник от село Владимировци е извършвал ремонт на работещ зърнокомбайн, когато е изгубил равновесие от височина около 2,4 метра. Дясната му ръка е попаднала между вариаторни шайби, задвижвани от вършачния барабан.

Пострадалият е транспортиран до Многопрофилната болница за активно лечение в Разград с прерязана ръка. За случая е уведомена Инспекцията по труда, а по инцидента е започнато досъдебно производство, допълниха от полицията.

Както БТА предаде, през първото тримесечие на тази година инспекторите от Дирекция "Инспекция по труда" са извършили 234 проверки в 250 предприятия в област Разград. Установени са близо 1200 нарушения, от които 744 са свързани със здравословните и безопасни условия на труд, а 438 - с трудовоправните отношения.

В област Разград се запазва тенденцията от последните години злополуките на работното място по-често да засягат по-възрастни работници и служители. Това съобщи през април Станимир Стойчев, старши инспектор в Териториалното поделение на Националния осигурителен институт в Разград, по време на заседание на Областния съвет по условия на труд.