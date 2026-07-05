Жена оцеля по чудо, след като дърво се стовари върху автомобила ѝ

Шофьорка се размина без сериозни наранявания, след като дърво падна върху автомобила ѝ в движение по главния път между Кърджали и Джебел. Инцидентът е станал при силен дъжд и поривист вятър, предаде bTV.

Гергана Банкова от родопското село Жълтуша разказва, че се е прибирала към дома си, когато при навлизане в горист участък дървото внезапно се стоварило върху колата.

"Нямах никаква възможност да спра. Зад мен също имаше автомобили. Всичко се случи за секунди. Продължих да шофирам още малко, без да осъзнавам какво точно се е случило", споделя тя.

След като успяла да отбие встрани от пътя, жената била в шок. Малко по-късно на място пристигнали екипи на пожарната, които разчистили падналото дърво и възстановили движението.

Автомобилът е със сериозни материални щети - счупено предно стъкло, деформиран покрив и повреди по купето. За щастие, водачката се е разминала само с леки наранявания от счупени стъкла.

Според семейството ремонтът ще бъде сложен и скъп, а колата към момента не може да се използва.

Гергана Банкова разказва още, че при пристигането си служителите на пътна полиция са извършили стандартна проверка, включително тест за алкохол, който е бил отрицателен.

По думите ѝ обаче не е получила протокол за пътнотранспортно произшествие, тъй като според органите на реда случаят не попада в тази категория. Семейството очаква документ от пожарната, който да послужи при евентуално търсене на обезщетение.

След инцидента Банкова забелязала, че в района все още има много изсъхнали и потенциално опасни дървета. Според нея рискът от подобни случаи остава реален, а следващият може да няма толкова щастлив край.