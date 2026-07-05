Биков за Демерджиев: Един министър на МВР трябва да говори с факти

Десислава Атанасова беше изключително добър председател на парламентарната група на ГЕРБ. Това заяви Тома Биков в студиото на БНТ.

"Познавам г-жа Атанасова, работил съм с нея. Тя беше изключително добър председател на нашата парламентарна група. Когато я избрахме за конституционен съдия, тя беше избрана с много голямо мнозинство", коментира Биков.

По думите му действията на вътрешния министър във връзка с информацията около Десислава Атанасова са били "гаф". Според депутата от ГЕРБ министър на вътрешните работи трябва да излиза публично само когато е сигурен в данните, които представя.

"Един министър на МВР, когато излиза и поднася някаква информация, трябва да е гарантирал всичко за тази информация. Министърът на МВР трябва да говори с факти. В последната седмица Демерджиев показа, че е с доста кратък срок на годност като министър. Ако продължи по същия начин, ще натежи преди всичко на собствената си партия и тя ще се освободи от него", заяви Биков.

За модела "Борисов-Пеевски"

Попитан за т.нар. модел "Борисов-Пеевски", Биков отхвърли тезата, че подобна конструкция съществува.

"Не може да се разгради нещо, което не съществува", каза той и припомни, че през 2021 г. правителството "Борисов 3" е приключило мандата си, след което са последвали избори.

По думите му след това е имало пет години, в които "половината управлява Румен Радев", ГЕРБ е участвала във формат с ПП-ДБ, но по-скоро като подкрепяща сила, а накрая е дошло правителството на Росен Желязков.

"Всички тези хора ли са "модел"? Това са общи приказки, тяхната функция е да заместят тоталната липса на конкретика. Когато си неспособен да извършиш елементарни действия, започваш да говориш за олигархията, модела, мафията", коментира депутатът от ГЕРБ.

ВСС и бъдещите кандидатури

По отношение на Висшия съдебен съвет Биков заяви, че ГЕРБ няма претенции да има своя квота.

"Ще видим какви са кандидатите на различните партии и ще преценим кого да подкрепим. Нямаме претенции ние да участваме във ВСС, претенции към имената имаме. Ще проверим какви качества имат - професионални и етични", обясни той.

Напускането на Делян Добрев

Биков коментира и решението на Делян Добрев да подаде молба за напускане на Народното събрание. Според него не става дума за демонстративно дистанциране от ГЕРБ.

"Не мисля, че някой демонстрира откъсване от ГЕРБ. Делян Добрев има лични планове, най-вероятно умора от политиката. Със сигурност ще липсва на парламентарната група, но няма как да го задължим", посочи той.

Президентските избори

По повод предстоящите президентски избори и евентуална кандидатура на Даниел Вълчев депутатът от ГЕРБ заяви, че всички варианти трябва да бъдат обсъждани.

"Има фаворит и това е действащият президент, и това е съвсем логично. Въпросът е каква ще бъде целта на нашето участие. Дали целта ще е да играем за победа - извън твърдото ядро на ГЕРБ трябва да се играе. Няма как Гюров да бъде вариант за някакво обединение", коментира Биков.

Бюджета и дефицита

Биков засегна и темата за Бюджет 2026, като заяви, че ако управляващото мнозинство иска бюджетът да бъде законен, трябва да мотивира заложения свръхдефицит.

"Когато Гълъб Донев представи този бюджет, целта беше през 2028 г. да сме на 3%. През 2020 г. 3% дефицит го говорихме като огромна опасност, а сега вече сме на етап целта да ни е 3% и не изключвам възможността след години 5% да ни е целта", каза депутатът.

Той допълни, че го притеснява темпото, с което работи настоящото правителство.

"Настоящото правителство работи на забавен каданс в постиндустриалната епоха, а най-важното нещо е скоростта", подчерта Биков.

За еврозоната

По темата за приемането на България в еврозоната Биков заяви, че ако страната не е била приета миналата година, това е можело да отложи процеса с много дълъг период.

"Ако не бяхме приети в еврозоната миналата година, нямаше да бъдем приети и през следващите 10-15 години", коментира той.

Според него част от по-високите цени се дължи и на публичното говорене около темата.

"Част от по-високите цени се дължи и на голямата борба с високите цени. Това постоянно говорене как цените скачат, как едва ли не това стана някаква нормалност, доведе до този ефект", заяви Биков.

Той посочи още, че правителството е направило необходимото за еврозоната.

"Това, което правителството трябваше да направи за еврозоната, го направи. Мина без приет бюджет, но това се случи по желание на тогавашната опозиция и тогавашния президент Радев", допълни депутатът от ГЕРБ.