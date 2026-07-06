В кадър: Ковчегът на Али Хаменей премина по улиците на Техеран

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Хиляди опечалени се събраха в Техеран, където започнаха погребалните церемонии за покойния върховен лидер аятолах Али Хаменей.

Иран започна погребалната процесия за бившия върховен лидер аятолах Али Хаменей в Техеран в понеделник, като големи тълпи изпълниха улиците, докато ковчегът му, покрит със знаме, беше пренасян през столицата.

Опечалените иранци плачеха, протягаха се към камиона, превозващ ковчега, и хвърляха шалове и парчета плат, за да се докоснат до него - жест, който се възприема като благословия.

Hundreds of thousands gather in Tehran as the funeral procession begins for Ayatollah Ali Khamenei pic.twitter.com/BHgx7Z9O19 — WION (@WIONews) July 6, 2026

Процесията бележи началото на пътуване, което ще преведе останките през няколко града в Иран и съседен Ирак

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Погребението последва двудневна прощална церемония в Гранд Мосала в Техеран, където стотици хиляди се събраха, за да отдадат почитта си. Много от тях скандираха антиизраелски и антиамерикански лозунги, докато транспаранти призоваваха за отмъщение за въздушния удар, при който бяха убити Хаменей и членове на семейството му.

Церемониите служат и като ранен тест за обществената подкрепа за иранското ръководство след назначаването на аятолах Моджтаба Хаменей за нов върховен лидер на страната.