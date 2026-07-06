В кадър: Ковчегът на Али Хаменей премина по улиците на Техеран

Хиляди опечалени се събраха в Техеран, където започнаха погребалните церемонии за покойния върховен лидер аятолах Али Хаменей.
Иран започна погребалната процесия за бившия върховен лидер аятолах Али Хаменей в Техеран в понеделник, като големи тълпи изпълниха улиците, докато ковчегът му, покрит със знаме, беше пренасян през столицата.
Опечалените иранци плачеха, протягаха се към камиона, превозващ ковчега, и хвърляха шалове и парчета плат, за да се докоснат до него - жест, който се възприема като благословия.
Hundreds of thousands gather in Tehran as the funeral procession begins for Ayatollah Ali Khamenei pic.twitter.com/BHgx7Z9O19— WION (@WIONews) July 6, 2026
Процесията бележи началото на пътуване, което ще преведе останките през няколко града в Иран и съседен Ирак
Погребението последва двудневна прощална церемония в Гранд Мосала в Техеран, където стотици хиляди се събраха, за да отдадат почитта си. Много от тях скандираха антиизраелски и антиамерикански лозунги, докато транспаранти призоваваха за отмъщение за въздушния удар, при който бяха убити Хаменей и членове на семейството му.
Церемониите служат и като ранен тест за обществената подкрепа за иранското ръководство след назначаването на аятолах Моджтаба Хаменей за нов върховен лидер на страната.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.