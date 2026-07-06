Отпуските започнаха, а с тях и рискът от домови кражби

С началото на активния отпускарски сезон столичната полиция вече регистрира първи случаи на домови кражби. От СДВР предупреждават гражданите да помислят навреме за сигурността на жилищата си и започват информационна кампания за превенция на този тип престъпления.

Лятото традиционно създава удобни условия за крадците, тъй като много домове остават празни за дни, а понякога и за седмици. Затова от полицията съветват хората да не обявяват в социалните мрежи кога заминават или къде се намират, да залагат на по-висок клас заключващи системи и, когато имат възможност, да поставят аларма и видеонаблюдение.

Инспектор Елена Кръстева от СДВР посочва пред bTV, че през последните месеци са задържани няколко души, свързани с домови кражби. При един от случаите групата е била от трима души. Жената в нея е следяла обстановката и е предупреждавала останалите, ако наблизо се появи полицейски патрул или възникне друга опасност. Двама от участниците влизали в жилището. Единият имал специални умения за отключване на врати, а другият претърсвал апартамента и събирал пари, бижута и други ценности. След кражбата тримата се оттегляли с автомобил, в който по-късно били задържани от полицията.

От СДВР уточняват, че домовите кражби най-често се извършват от двама или трима души с богато криминално минало. В конкретния случай двама от участниците се познавали от времето, когато изтърпявали предишни присъди, и именно там изградили престъпното си партньорство.

Как собствениците улесняват крадците?

Според инспектор Кръстева една от най-сериозните слабости остава недостатъчната защита на жилищата. Тя препоръчва поставяне на датчици за движение, алармени системи и камери, които могат да подадат сигнал при опит за незаконно проникване.

От полицията акцентират и върху ролята на съседите. Добросъседските отношения могат да се окажат важна част от превенцията - ако някой забележи съмнителни хора или необичайна активност около даден апартамент, сигналът трябва да бъде подаден незабавно на телефон 112.

Друг чест пропуск е публичното споделяне на информация за отсъствие от дома. От СДВР съветват хората да не съобщават в интернет, че ще бъдат извън жилището си за по-дълго време.

Сигурната врата не стига, ако ключалката е слаба

Председателят на Националния съюз на ключарите Андрей Сапунджиев подчертава, че кампанията има за цел да накара хората да обърнат внимание на входните си врати, преди да се стигне до кражба.

По думите му ниският клас заключващи системи често е една от причините престъпниците да успеят да проникнат в жилището. Сертифицираните високозащитени ключалки обаче значително усложняват действията им. Специалистите препоръчват заключващите системи да се проверяват редовно и при нужда да се подменят на всеки пет до седем години, за да отговарят на съвременните стандарти за сигурност.

Сапунджиев развенчава и мита, че масивната входна врата е достатъчна гаранция срещу крадци.

"Тежката врата е предимство, но ако заключващата система е уязвима, самата врата губи голяма част от защитната си функция", обяснява той.

Експертът допълва, че при жилища на първи и последен етаж, както и при къщи, не бива да се подценяват и прозорците. В тези случаи е добре да се помисли за сертифициран противовзломен обков.