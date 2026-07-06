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Съдът остави в ареста директора на ВиК - Бургас Цветан Мирчев

Той и негов служител са ощетили дружеството с 303 хиляди евро

06.07.2026 | 20:54 ч. Обновена: 06.07.2026 | 20:55 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Окръжният съд в Бургас остави в ареста изпълнителния директор на ВиК - Бургас Цветан Мирчев и негов служител, съобщи бТВ.

Двамата са обвинени, че с умишлени действия са ощетили дружеството с над 303 хиляди евро. Те бяха задържани при акция на ГДБОП на 3 юни.

Според държавното обвинение двамата са превели посочената сума към дружество за почистване на сондажи, но в обектите няма извършена дейност. По документи средствата са пуснати на фирмата-изпълнител, но обществената поръчка се оказва фиктивна.

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Според прокуратурата акцията е по сигнал, а обвинението е повдигнато след поредица свидетелски показания.

Пред съда директорът на водното дружество подчерта, че сигналът идва от служител с предупреждение за дисциплинарно уволнение, а адвокатът му нарече задържането под стража "репресия" .

Сумата на цялата обществена поръчка, част от която е обвинението, е за близо 1 милион евро, уточниха още от прокуратурата

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Тагове:

Съдът остави ареста директора ВиК Бургас Цветан Мирчев
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