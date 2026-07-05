Моторист загина при катастрофа край Гривица

Моторист загина при катастрофа край плевенското село Гривица, съобщи за БТА старши експерт Мариана Цветкова от пресцентъра на Областната дирекция на МВР - Плевен.

Сигналът за пътнотранспортното произшествие в района на авиоотряд "Гривица", на главен път I-3 Бяла - Ботевград, е подаден в 11:29 ч. Полицейски екипи незабавно са изпратени на място.

При огледа е установено, че мотоциклетист, роден през 1960 г., управлявал Honda, се е ударил в предната лява част на автомобил Nissan. Колата е била спряла в опит да направи обратен завой.

Вследствие на удара мотористът е загинал на място. Няма други пострадали.

Движението в района на село Гривица временно беше ограничено. Организиран бе обходен маршрут през Гривица - Згалево - Пордим - път I-3 и обратно.

По последна информация трафикът е възстановен частично и се осъществява двупосочно в една лента. Движението се регулира от "Пътна полиция", а процесуално-следствените действия продължават.

Това е втори смъртен случай при пътнотранспортно произшествие в Плевенско за последните дни. В Кнежа жена загуби живота си, след като беше блъсната на пешеходна пътека.

За последното денонощие в страната при 33 катастрофи са пострадали 37 души, пише БТА.