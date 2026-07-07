ВАС отмени спирането на конкурса за европрокурор, решено от кабинета "Гюров"

Върховният административен съд (ВАС) отмени решението на служебното правителство с премиер Андрей Гюров, с което през април беше прекратена процедурата за избор на български представител в Европейската прокуратура. Според върховните магистрати конкурсът, проведен по време на правителството с мандата на ГЕРБ, е бил законосъобразен и Министерският съвет не е имал основание да го анулира.

Делото е образувано по жалби на тримата прокурори, класирани на първите места в конкурса - настоящите европейски делегирани прокурори Димитър Беличев и Михаела Райдовска, както и прокурора от Софийската районна прокуратура Пламен Петков.

Защо ВАС отменя решението?

В мотивите си тричленният състав на ВАС приема, че Министерският съвет няма правомощия да отменя вече приключил и проведен по законосъобразен начин конкурс, ако липсват доказателства за сериозни процедурни нарушения. В конкретния случай такива не са установени.

Решението обаче не е окончателно. То може да бъде обжалвано пред петчленен състав на ВАС, а засега не е ясно дали настоящото правителство ще се възползва от тази възможност.

Как се стигна до съдебния спор?

Казусът започна след поредица от политически и институционални промени през пролетта. На 19 февруари 2026 г. бившият подуправител на БНБ Андрей Гюров оглави служебното правителство.

Малко по-късно - на 7 април - кабинетът "Гюров" отмени вече приключилата процедура за избор на кандидати за български европрокурор, въпреки че тя вече беше финализирана и одобрена от предишния Министерски съвет, ръководен от правителство с мандата на ГЕРБ.

Предложението за прекратяване на процедурата беше направено от служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов. Основният му аргумент беше, че няма достатъчно гаранции за независимостта и обективността на българската комисия, провела изслушването на кандидатите.

След това решение кабинетът отказа да изпрати имената на тримата финалисти до компетентните институции на ЕС в Люксембург и вместо това реши процедурата да започне отначало.

Кои са кандидатите?

В първоначалния конкурс участваха шестима прокурори, като комисията класира Димитър Беличев, Михаела Райдовска и Пламен Петков.

Сред тях най-ключова фигура е Беличев, който в момента оглавява българския офис на Европейската прокуратура като европейски делегиран прокурор. Той пое ръководния пост след отстраняването на предишния ръководител Теодора Георгиева, уличена в контакти със скандалния съдебен лобист Петьо Петров - Еврото.

Преди служебният кабинет да прекрати процедурата, Беличев беше сочен като основен фаворит за постоянен представител на България в Европейската прокуратура, ръководена от Лаура Кьовеши.

Какво следва?

Ако решението на ВАС бъде потвърдено и от петчленния състав, България ще трябва да изпрати в Люксембург номинациите на Димитър Беличев, Михаела Райдовска и Пламен Петков. След това окончателният избор на новия български европрокурор ще бъде направен от Съвета на ЕС, пише БГНЕС.