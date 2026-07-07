Гунев: Ако има борба с олигархията, тя трябва да е по закон

Достъпът до данните за пътуванията на гражданите е строго регламентиран и може да бъде разрешен само при разследване на тежки престъпления. Това заяви бившият заместник-министър на вътрешните работи Филип Гунев в "Денят ON AIR" по повод скандала около проверките на полетите на Делян Пеевски.

PNR данните са чувствителна лична информация

Гунев обясни, че при купуване на самолетен билет информацията за пътника влиза в международна резервационна система, а след това се подава към Държавна агенция "Национална сигурност".

"Тези данни се считат за лични данни, тъй като това къде се намираш и къде си ходил е лична информация", посочи той пред Bulgaria ON AIR.

По думите му достъпът до такава информация е уреден както в европейското, така и в българското законодателство. Ако МВР или друга институция поиска справка, трябва да докаже, че работи по разследване за престъпление от изрично посочените в закона - сред тях тероризъм, пране на пари, корупция и други тежки престъпления.

Окончателното решение дали данните да бъдат предоставени се взема от председателя на ДАНС.

Самото пътуване не е основание за престъпление

Гунев сравни данните за пътуванията с телефонните разпечатки, които също могат да се използват само при наличие на законово основание.

"Самият факт, че си пътувал или си говорил с някой по телефона, не е основание за престъпление", подчерта той.

Бившият заместник-вътрешен министър уточни, че резервационните данни съдържат много повече от маршрута - например с кого е пътувал човекът, кой е купил билета и други детайли. Такава информация може да се използва единствено като част от вече започнало разследване.

Той допълни, че системата обхваща основно търговските полети, но не и частните самолети.

Не е ясно на какво основание са поискани данните

По повод изнесената в парламента информация за полетите на Делян Пеевски Гунев заяви, че досега не е станало ясно на какво правно основание са били получени тези данни.

"До момента отговор на конкретния въпрос за какво престъпление и какво разследване не сме разбрали", каза той.

Според него, ако се води разследване за пране на пари или друго престъпление, изрично посочено в закона, предоставянето на информацията би било допустимо. Гунев обаче отбеляза, че министърът е говорил единствено за проверка на произхода на средствата, а това само по себе си не е достатъчно основание за достъп до подобни данни.

"Ако министърът беше казал: "Ние разследваме Пеевски и всички тези хора за пране на пари", нищо нямаше да могат да му кажат", коментира той.

Публичното оповестяване създава съмнения

Гунев не изключи възможността искането към ДАНС да е било юридически издържано, но според него начинът, по който случаят е представен публично, е породил съмнения за законосъобразността на действията.

"Това го прави уязвим към атаки и поставя под съмнение легитимността на начина, по който се представиха нещата", заяви той.

По думите му публичното огласяване на конкретни имена и данни за пътуванията на практика представлява разкриване на чувствителна лична информация, без да е посочено ясно основание.

Данни за частни полети могат да бъдат проверени

В края на разговора Гунев коментира и твърденията за евентуално изтриване на информация за полети с частни самолети. Според него подобен сценарий е възможен, но би могъл лесно да бъде установен чрез сравнение с данните на граничните власти в държавите, в които самолетите са кацали.

"Много лесно може да бъде проверено и разкрито", посочи той.

Гунев подчерта, че обществото очаква ясен отговор от вътрешния министър и председателя на ДАНС дали достъпът до данните е бил осъществен при спазване на закона.

Според него, ако държавата наистина иска да се бори с олигархичните зависимости, това трябва да стане чрез пълноценно разследване и при стриктно спазване на законовите процедури.