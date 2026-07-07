Д-р Боян Митракиев: Винаги данъкоплатецът плаща сметката

Бюджетът за 2026 г. вече е внесен в парламента, а според изпълнителния директор на КРИБ д-р Боян Митракиев основният въпрос остава кой ще плати сметката.

"Винаги данъкоплатецът плаща сметката. В момента волята е да се идентифицират проблемите този година и евентуално да се решат другата година, което е някаква стъпка", коментира той в ефира на "Денят ON AIR".

Капиталовите разходи трудно ще решат проблема

По думите на д-р Митракиев депутатите търсят начин да спестят средства от капиталовите разходи, но това няма да бъде лесно.

"Това показва желание за работа, но според финансовото министерство - повечето проекти вече в напреднал стадий на изпълнение. Много от тях са изпълнени, други зависят от евросредства. Трудно ще се намери значително спестяване. Да, за определени проекти няма да стигне време да се изпълнят. Над 3/4 от разходите вече са социални разходи и заплати, не можем да останем без инвестиции", обясни той пред Bulgaria ON AIR.

Според него бюджетът за 2026 г. не се различава съществено като числа, тъй като се изпълнява спрямо Закона за публичните финанси.

Румъния като предупреждение

Изпълнителният директор на КРИБ даде за пример Румъния, която според него е тръгнала по опасен път.

"Взе заем, даде ги за потребление. За 3-4 години от примера на развиващата се икономика в Европа, в момента е в стагфлация и не може формира стабилно правителство. Вървим по техния път", заяви д-р Митракиев.

Инфлацията не се спира с дефицит

По думите му положителното в момента е, че проблемите вече се назовават. Той обаче подчерта, че модерно общество не може да функционира при 10% инфлация.

"Хубавото е, че има идентифициране на проблемите. Модерното общество не може да функционира при 10% инфлация. Тя се спира чрез намаляване на растежа на парите и повишаване на продуктите и услугите. 3% бюджетен дефицит не е балансиран бюджет. Хората трябва да запомнят, че докато слушат бюджетен дефицит - означава увеличена инфлация", обясни той.

Д-р Митракиев настоя, че държавата не може едновременно да взема заеми при бюджетен дефицит и да представя това като инвестиция.

Частният сектор трябва да поеме част от инвестициите

Според изпълнителния директор на КРИБ част от инвестициите трябва да бъдат прехвърлени към частния сектор, защото той знае как да ги реализира ефективно.

"Някои от тези инвестиции трябва да бъдат прехвърлени на частния сектор. Той знае как да ги направи ефективни. Обсъждахме на Бюджетна комисия повишаването на осигурителните прагове по средата на годината - безумно е. Хората са си направили личните бюджети. България все още има нужда от трансфер на ноу-хау от чужбина, от държави като Англия. Бюджетът е изпълнен до голяма степен", анализира д-р Митракиев.