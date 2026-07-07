Москва показа сила край НАТО: Какво стои зад полета на Ту-142 до британски самолетоносач

Два изтребителя F-35B от пето поколение на британските въоръжени сили, действащи от самолетоносача на Кралския флот HMS Prince of Wales, прихванаха и ескортираха руски противолодъчен самолет Ту-142 в Норвежко море. Според британското министерство на отбраната руският самолет е прелетял близо до самолетоносача на ниска височина и е пуснал голям брой сонобуи в непосредствена близост. Разполагането на Ту-142 близо до група самолетоносачи на НАТО е важно, тъй като основната мисия на самолета не е конвенционална атака, а събиране на морско разузнаване и противолодочна война. Пускането на сонобуи предполага, че самолетът се е опитвал да събере информация за подводната активност около ударната група самолетоносачи и по-специално за местоположението или режима на действие на ескортните подводници. Тъй като цялата британска ударна подводница в момента е в процес на поддръжка, е много възможно групата самолетоносачи да е разчитала на ескорт от друг член на НАТО.

Ту-142 е разработен като производен на стратегическия бомбардировач Ту-95, като дизайнът е модифициран за морски операции. Той интегрира радар за морско търсене с голям обсег, оборудване за електронно разузнаване, системи за детектор на магнитни аномалии (MAD) за откриване на подводници, системи за разполагане на сонобуи, комуникационно оборудване за координиране на военноморските сили, вътрешни отсеци за оръжия за противолодъчни торпеда и дълбочинни бомби, пише MWM. Много дългата му издръжливост му позволява да патрулира обширни океански зони, което го прави особено ценен за наблюдение на стратегически морски маршрути, като например подходите към Северния Атлантик и Арктика. Самолетът е обновен до стандарта Ту-142MZ/MR с интегриране на подобрени навигационни, комуникационни и сензорни системи и нови поколения сонобуи и оръжия.

Руски и натовски самолети са участвали в множество скорошни сражения, много от които са включвали F-35.

На 29 юни беше потвърдено, че Кралските норвежки военновъздушни сили са изстреляли в бойна готовност два изтребителя F-35A на 22 юни, за да прехванат и идентифицират формация от два стратегически бомбардировача Ту-160, ескортирани от два прехващача МиГ-31БМ над Баренцово море. В средата на април норвежки F-35 прехванаха руски морски патрулен самолет Ил-38, като изтребителите продължиха да идентифицират и проследяват целта в бойна атака, продължила приблизително два часа. По-късно същия месец норвежки F-35 прехванаха и руски стратегически бомбардировачи Т-95МС, които извършваха полет над международните води на Баренцово и Норвежко море. В началото на март два норвежки F-35 на QRA се сблъскаха с два руски стратегически бомбардировача Ту-95МС и техния ескорт от изтребители Су-35 в международното въздушно пространство над Баренцово море.

Въпреки че програмата F-35 значително подобри възможностите на НАТО за водене на въздушна война, самолетоносачът HMS Prince of Wales и неговият сестрински кораб HMS Queen Elizabeth бяха обзети от дълга история на противоречия. Проблемите варираха от наводнения до катастрофи на изтребители и редица други проблеми, които сериозно възпрепятстваха оперативната им готовност. HMS Prince of Wales беше разглобен за части през 2023 г., за да поддържа HMS Queen Elizabeth оперативна. Докладите на ВМС често подчертаваха проблеми като недостатъчно обучение за операции на самолетоносачи, което излага на риск персонала. През ноември 2024 г. информирани местни източници от отбраната разкриха, че симулациите са показали, че самолетоносачите няма да бъдат оцелели в конфликт с висока интензивност и в повечето военни учения ще бъдат потопени.