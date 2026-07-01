Марк Рюте: Европа засилва ангажиментите си за отбрана

"Превъоръжаването на Европа поддържа 195 хиляди работни места в американската отбрана чрез поръчки за оръжие на стойност 300 милиарда долара", заяви в интервю за Financial Times генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна и искането на Тръмп Европа да харчи повече за оръжия или рискува да загуби американската военна защита стимулираха рязко увеличение на разходите за отбрана, въпреки че променливото отношение на президента към НАТО накара много европейски столици да се притесняват да разчитат на Вашингтон за своята сигурност.

В интервюто си за FT генералният секретар на НАТО приветства нарастващите европейски разходи за отбрана за американски оръжия, както за обновяване на дълго пренебрегваните им въоръжени сили, така и за подкрепа на Украйна.

Рюте заяви, че "общо има поръчки от 300 милиарда долара за европейски и канадски продажби от САЩ през следващите няколко години“, което поддържа почти 200 000 работни места в Америка.

Щефът на алианса също така призова военните производители от двете страни на Атлантика да използват увеличението на разходите за оръжие с 250 милиарда долара през последните две години, за да ускорят производството и да не повишават цените.

"Трябва да купувате от отбранителната индустриална база, има максимум на това, което можете да направите. И мисля, че 250 милиарда долара за две години достигат този максимален капацитет за усвояване. Така че това е голям успех“, на мнение е Рюте.

"Това показва на американския народ и на американския президент, че Европа и Канада се активизират. След това имаме подкрепата за Украйна, която все още се поддържа и се поддържа на високо ниво", каза още Рюте.

Доставки на оръжие

Американски представители предупредиха европейските столици за сериозни забавяния на доставките на оръжие, тъй като войната срещу Иран драстично намалява американските запаси и пренасочва производството към съюзниците на Вашингтон в Персийския залив.

"[За] някои ключови способности Европа може основно да придобива или на това ниво на качество да придобива само от Съединените щати. В Европа има силна отбранителна индустриална база, която също така увеличава производството си, но въпреки това американската отбранителна индустриална база е изключително важна за цялостното възпиране на НАТО", каза още генералният секретар.

Рюте каза, че това производствено затруднение е "причината, поради която някои европейски съюзници сега купуват извън НАТО“.

"Те купуват от Корея. И аз обичам Корея, а Корея има фантастична база за отбранителна промишленост. Но разбира се, те правят това, защото биха предпочели да го купуват от страните от НАТО, но производството на отбранителна промишленост не е там", каза по време на интервюто Рюте.

Той добави, че е използвал пътуване до САЩ миналата седмица преди срещата на върха на лидерите на НАТО на 7-8 юли в Анкара, за да отговори на разочарованията на американската общественост и да подчертае, че Европа засилва ангажиментите си за отбрана.

Украйна се защитава добре

Бившият холандски премиер, който ръководи НАТО от октомври 2024 г., каза, че вярва, че Украйна "се справя много, много по-добре“ в защитата си срещу повече от четиригодишната инвазия на Русия и „е много успешна“ в убиването или сериозното раняване на 35 000 руски войници всеки месец.

"Украйна също така е успешна в нанасянето на удари по енергийната инфраструктура в Русия и военната инфраструктура в Русия и създава големи трудности за руската икономика и мисля, че това е изключително важно“, каза той.

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"Напредъкът, който Русия постигаше само преди четири или пет месеца, е много по-бавен в момента. Украйна се справя много, много по-добре и американският президент също призна това миналата седмица в Белия дом", добавя шефът на алианса.

Рюте предупреди, че това не означава, че руският президент Владимир Путин ще бъде по-склонен да се ангажира със сериозни мирни преговори, които бяха започнати от Тръмп миналата пролет, но са в застой.

"Дали това ще накара Путин да се задейства в мирния процес, зависи от него. Това, което можем да направим само, е да подкрепим Украйна в тази борба и да се уверим, че те са възможно най-силни, когато тези преговори един ден започнат, но зависи от Путин да реши дали иска да дойде или не", каза ощ Рюте.

Критики заради отнощенията с Тръмп

Рюте е критикуван от някои съюзници от НАТО, че изглежда твърде сервилен към Тръмп, особено забележката му миналата година, в която нарече американския президент „татко“. Той защити подхода си към хваленето на Тръмп, като се има предвид, че е наблюдавал продължаващото нарастване на европейските разходи за отбрана.

"Имаше един голям дисбаланс и той беше европейците да плащат по-малко и да харчат по-малко, отколкото харчеха САЩ. И това сега се решава и мисля, че когато един президент е в състояние да постигне това, похвалата е заслужена", каза още Рюте.

Той добави, че миналата седмица в Белия дом е признал гнева на Тръмп към съюзниците от НАТО, които той е възприемал като недостатъчно подкрепящи по време на войната на САЩ срещу Иран, особено към онези, които са се опитвали да блокират американските военни самолети от използването на тяхното въздушно пространство или военни бази.

"Това, което усещам като цяло в САЩ, е разочарование, когато става въпрос за това, което бих казал, че са изолирани случаи, в които европейците не винаги са изпълнявали двустранно договореното. Но когато погледнете цялостната картина, виждате, че европейските страни правят това, което са обещали“, каза Рюте, цитирайки около 5000 американски полета в подкрепа на войната от европейски бази.