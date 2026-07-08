Атанасова предоставя документи: От 5 до 8 април 2024 съм била само в Турция

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Конституционният съдия Десислава Атанасова излезе с позиция във връзка с публично направените твърдения от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, засягащи нейни пътувания извън страната. Атанасова предоставя и допълнителни документи и информация за начина, мястото и времето на пътуванията й извън Република България в периода 5 – 8 април 2024 г.

Тя прилага официално издадено удостоверение от Република Турция, Дирекция „Сигурност“, Околийско управление Истанбул, което сочи, че е била единствено на територията на Република Турция и не е напускала пределите на страната между посочените два полета по маршрута София – Истанбул – София.

Атанасова уточнява, че не е била командирована в Турция и не е била в платен отпуск, като през същия период Конституционният съд не е провеждал заседания.

Ето и пълния текст на позицията на съдия Атанасова:

Във връзка с публично направените неверни твърдения от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, засягащи мои пътувания извън страната, както и с оглед на големия обществен интерес, предоставям допълнителни документи и информация за начина, мястото и времето на пътуванията ми извън Република България в периода 5 – 8 април 2024 г.

Към вече оповестената от мен позиция, към която приложих документи, които удостоверяват, че в периода 5 – 8 април 2024 г. съм летяла по маршрут София – Истанбул – София с граждански полети на турските авиолинии (Turkish Airlines), прилагам и официално издадено удостоверение от Република Турция, Дирекция „Сигурност“, Околийско управление Истанбул, което сочи, че съм пребивавала единствено на територията на Република Турция и не съм напускала пределите на страната между посочените два полета по маршрута София – Истанбул – София.

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Във връзка с медийния интерес и въпросите, отправени към Конституционния съд, уточнявам, че:

Дипломатическият паспорт е вид български документ за самоличност.

Притежавам дипломатически паспорт, издаден от Министерството на външните работи на основание чл. 38, ал. 1, б. „д“ от Закона за българските лични документи. Правилата за ползване на този документ се определят от издателя му – Министерството на външните работи.

В периода 5 – 8 април 2024 г. не съм била командирована в Република Турция.

За този период не съм подала уведомяване относно ползване на отпуск, като през същия период Конституционният съд не е провеждал заседания.

Считам изложените факти и приложените документи за достатъчни, за да изяснят обстоятелствата. Приложените документи представляват неразделна част от настоящата позиция.