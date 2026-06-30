Андрей Янкулов: Назначението на Пламен Тончев за ДАНС не е изненада

Министерски съвет предложи Пламен Тончев да оглави Държавната агенция "Национална сигурност" - ДАНС. Коментар по темата направи екс министърът на правосъдието Андрей Янкулов. В предаването “Денят ON AIR” той каза, че не е изненадан от решението.

Янкулов припомни, че той е бил и предложение, когато имаше служебни правителства, съставени от тогавашния президент Румен Радев.

“Това показва висока оценка на сегашното управляващо мнозинство на мандата на Тончев. Доколко обективно можем да твърдим, че това е бил успешен мандат, за мен е спорно. Не мисля, че подобен вид институции в България могат да се похвалят с някакъв вид успехи. Надявам се да се търси по-различна управленска визия”, каза още бившият служебен министър.

Екстрадицията на Невзоров

Според Янкулов от доклада на ДАНС няма да излязат нови обстоятелства относно заповедта за експулсиране на украинския бизнесмен Олег Невзоров. По думите му, за да бъде отменен първоначалният акт, трябва да е имало сериозни мотиви.

"Обикновено, когато се случват такива неща, по-скоро не са в съответните документи, нещо странично се е появило", убеден е Янкулов пред Bulgaria ON AIR.

Той заяви, че държавните органи трябва да взимат своите решение по закон, а не заради телефонни обаждания. "Едва ли украинският посланик има властта да въздейства на такова решение, по-скоро на родна почва трябва да гледаме причина да си отмени подписа”.

Промените в Закона за съдебната власт

По повод предстоящата съдебна реформа Янкулов заяви, че се е надявал да има “разчупване” на законово ниво на пълния парламентарен монопол върху процедурата за избор на парламентарна квота във ВСС. Не са съвсем загубени тези надежди, може да стане с вътрешни правила на съответната комисия, в която ще се случват изслушванията", каза още Андрей Янкулов.

Препоръката му е кандидатите да не бъдат просто политически решения и номинации, а на независими обществени организации или институции.

Като подходящ вариант даде избора на европейски прокурор, където крайното решение е на политически орган - Съвета на министрите на държавите членки, но независим панел от експерти прави оценката на кандидатите.

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