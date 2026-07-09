Един загинал и 144 пожара за денонощие

Противопожарните звена в страната са потушили 144 пожара през изминалото денонощие и са реагирали на общо 208 сигнала за произшествия, съобщава на сайта си Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

При пожарите е загинал един човек.

С преки материални щети са били 29 от пожарите - шест от тях в жилищни сгради и един в промишлена сграда. Останалите 115 пожара са преминали без материални щети.

Екипите са извършили и 59 спасителни дейности и помощни операции. Регистрирани са пет лъжливи повиквания.

На 8 юли в 11:10 ч. в оперативния център при РДПБЗН-Пазарджик е получен сигнал за горящ тежкотоварен камион на 88-ия км на АМ "Тракия" в посока Бургас. Към мястото са изпратени два противопожарни екипа с два автомобила от РСПБЗН-Пазарджик.

При пристигането си огнеборците установили, че горят камион и ремарке, натоварено с хартиени рула. При пожара са унищожени камионът с товара и два декара житни посеви в близост до магистралата.