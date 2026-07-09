BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 19

Един загинал и 144 пожара за денонощие

Пожар край АМ "Тракия" унищожи камион и два декара жито

09.07.2026 | 08:07 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Противопожарните звена в страната са потушили 144 пожара през изминалото денонощие и са реагирали на общо 208 сигнала за произшествия, съобщава на сайта си Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

При пожарите е загинал един човек.

С преки материални щети са били 29 от пожарите - шест от тях в жилищни сгради и един в промишлена сграда. Останалите 115 пожара са преминали без материални щети.

Екипите са извършили и 59 спасителни дейности и помощни операции. Регистрирани са пет лъжливи повиквания.

Свързани статии

На 8 юли в 11:10 ч. в оперативния център при РДПБЗН-Пазарджик е получен сигнал за горящ тежкотоварен камион на 88-ия км на АМ "Тракия" в посока Бургас. Към мястото са изпратени два противопожарни екипа с два автомобила от РСПБЗН-Пазарджик.

При пристигането си огнеборците установили, че горят камион и ремарке, натоварено с хартиени рула. При пожара са унищожени камионът с товара и два декара житни посеви в близост до магистралата.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

пожар тракия загинал денонощие
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem