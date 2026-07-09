НАТО разработва AI системата "Kill Web": новото оръжие срещу руските атаки

По източния фланг на НАТО военният алианс вече не разчита единствено на танкове, изтребители и войски. Вместо това, той изгражда обширна мрежа от цифрови бойни пространства, съставена от хиляди сензори, дронове, сателити и изкуствен интелект. Целта: да се открие атака срещу съюзнически държави възможно най-рано и да се блокира нападателят, преди да може да проникне по-дълбоко в територията на Алианса.

Концепцията се нарича Инициатива за възпиране на източния фланг (EFDI). В документи, получени от BILD - който, подобно на Business Insider, е част от мрежата на глобалните репортери на Axel Springer - един потенциален противник е изрично посочен: Русия. Тя е предназначена не само да компенсира предимството на Русия в маса и инерция - голям брой войски и бързо настъпление - но и да обезкуражи Москва да започне атака. НАТО нарича този принцип „възпиране чрез отказ“. Очаква се да разчита на системи от Palantir и други водещи западни контрагенти в областта на отбраната.

Новата стратегия създава обширна мрежа, ръководена от изкуствен интелект, за откриване и поразяване на цели - подобна на мощната мрежа, която Русия е изградила в борбата с Украйна. Но това е само началото на много по-голяма промяна, при която безпилотни системи като щурмови дронове и дистанционно управляеми картечници ще бъдат първата линия на защита на НАТО.

След присъединяването на Финландия към НАТО през 2023 г., общата граница на Алианса с Русия се разшири значително. Днес източната граница на НАТО се простира от Финландия през Естония, Латвия, Литва и Полша до Румъния на Черно море. Тя включва и границата с Беларус, близкия съюзник на Русия. По цялата тази линия EFDI има за цел да засили отбраната на Алианса чрез система от сензори, дронове, командни мрежи и конвенционални военни сили.

‼️🏴‍☠️🇷🇺NATO is creating a unified surveillance system along its borders with Russia to track the movements of Russian Armed Forces units — Bild. ▪️ The unified digital surveillance system is planned to be deployed along the alliance's eastern flank, from Finland to Romania.… pic.twitter.com/bd1ORKM6Iz — Military Summary (@MilitarySummary) July 8, 2026

В продължение на десетилетия НАТО разчиташе на принципа "възпиране чрез наказание".

Идеята беше, че ако Русия атакува територия на НАТО, танкове, артилерия, изтребители и сухопътни войски ще отблъснат нападението и по-късно ще си възвърнат загубената територия. Тези конвенционални способности ще останат гръбнакът на отбраната на НАТО. Танковете Leopard 2, танковете M1 Abrams, ракетните установки HIMARS, артилерията и изтребителите F-35 ще продължат да играят съществена роля.

Новото обаче е допълнителен слой отбрана. Целта му е да открива, забавя и да се ангажира с противник, преди конвенционалните сухопътни сили на НАТО да влязат в контакт с него, което позволява на тези сили да запазят бойната си мощ и да бъдат ангажирани само в решителния момент.

Когато хората мислят за гранична отбрана, те често си представят стени, противотанкови окопи или войници, охраняващи огради. EFDI не е нито стена, нито нова фронтова линия. Вместо това, това е разпределена отбранителна архитектура, поддържаща целия източен фланг на НАТО от Финландия до Румъния. Документите на НАТО често споменават Kill Web. Терминът описва тясно свързана цифрова мрежа. Ако един възел се повреди, други незабавно поемат функциите му.

В близко бъдеще информацията, събрана от всички членове на НАТО, ще се влива в споделена цифрова мрежа и ще се разпространява незабавно. Изкуственият интелект ще анализира данните в реално време, помагайки на командирите да изградят обща оперативна картина възможно най-бързо.

Очаква се новата стратегия да включва технологии от широк кръг от отбранителни контрагенти чрез подхода на НАТО с отворена архитектура. В основата е Maven Smart System (MSS) на Palantir, която служи като "мозък" с изкуствен интелект на EFDI, като обработва данни от сензори от всички домейни и позволява по-бързо вземане на решения. Инициативата интегрира и системи като прехващача на дронове Merops с изкуствен интелект на Perennial Autonomy, заедно с възможности на компании, включително RTX, Rheinmetall, Saab, Lockheed Martin и Boeing, всички свързани чрез EFDI Data Backbone в единна мрежа от сензори до стрелци.

На практика, ако дрон засече руска бронирана формация, информацията незабавно ще бъде кръстосано проверена със сателитни изображения, радарни данни и информация от наземни сензори. След това командирите могат да изберат кои оръжия - като дронове, артилерия, ракетни установки или други оръжия - трябва да атакуват целта. Оръжията могат да бъдат избрани според обхвата им, вероятността им да ударят движещи се или статични цели, както и важността на целите.

Очаква се самата фронтова линия също да се промени значително. Според плановете на НАТО, безпилотните системи ще бъдат първите, които ще се изправят срещу атакуващата сила. Предвижда се предна зона, където дронове, наземни роботи, сензори и други автономни системи ще се ангажират с врага, преди да го направят конвенционалните войски.

Идеята е проста: машини, а не войници, трябва да поемат първоначалната атака. Това спестява време и запазва фронтовите бойни формирования на НАТО.

Войната в Украйна е оформила новата концепция. НАТО включва поуките, научени от украинските военни директно от бойното поле.

По-конкретно, хиляди евтини дронове, роботизирани системи и сензори са предназначени да допълнят конвенционалните оръжия и да компенсират предимствата на Русия по отношение на маса и инерция – способността ѝ да разполага голям брой войски и да напредва бързо.